Kristijan Kostić Bleki (61), omiljeni novosadski ulični svirač, pretučen je na smrt 9. februara 2022. u Kosovskoj ulici u Novom Sadu!

Na smrt ga je pretukao Žarko Riđički (21) iz Žablja u Kosovskoj ulici u Novom Sadu, sve zbog 390 dinara.

Vest o njegovoj smrti rastužila je celu Srbiju. Građani Novog Sada danima su se opraštali od svog omiljenog uličnog svirača Blekija.

Riđički je osuđen na 18 godina zatvora.

Urinirao pokojniku po licu

Na snimku sa sigurnosnih kamera, koje su zabeležile jezivo ubistvo, vidi se kako Riđički prvo Blekija udara u glavu, od čega pokojnik pada. On tada nastavlja nogama da ga udara, gazi, šutira... Žarko je kasnije izjavio da je pokušao da oživi Kostića, a na snimku se vidi da ga on po grudima nogama udara, a ne da ga oživljava.

Foto: Privatna Arhiva

Takođe, vidi se da Riđički spušta donji deo trenerke i urinira ka pokojniku po licu, dok on leži nepomično.

Sve je počelo kada je Riđički Blekiju tražio novac, a kada mu je ovaj dao 390 dinara, odnosno sav novac koji je imao kod sebe, nasilnik ga je svirepo pretukao. Kostić je usled zadobijenih povreda preminuo u Kliničkom centru Vojvodine, a ubica je uhapšen istog dana.

U Fejsbuk grupi "Novosađani" osvanula je objava posvećena Blekiju.

Ko je bio Kristijan Kostić Bleki?

- Kristijan je rođen 1961. godine, završio je Karlovačku gimnaziju. Bio je poznati ulični svirač, veliki kosmopolita, miljenik Novosađana. Kako je govorio, bio je 5 godina beskućnik, ali ga je uvek održavala muzika. Bio je jedno vreme i na televiziji, kao honorarac, ali je dobio otkaz.

Svaki ugledni grad ima svoje ulične svirače, pa tako je i Novi Sad, imao svog Blekija.

Malo ljudi zna da je Bleki promenio svoje ime. Devedesetih se pribojavao rata i zbog toga je odlučio da promeni ime i prezime u Kristijan Kostić. Prethodno se zvao Ramiz Hamzić - podsetila je jedna Novosađanka.

Raspad Jugoslavije mu je teško pao.

- Nije delio ljude ni po kojoj osnovi. Voleo je sve ljude ovog sveta, ali razumljivo, najviše svoje Novosađane. Kristijan nije pomogao samo onome ko ga nije pitao, ili kome zaista nije bio u mogućnosti. Takav je čovek bio. Ljudina! Nije imao cenu za svoje sviranje. Da li mu daš 1 dinar ili 1.000, on je bio veoma zahvalan - navodi se.

Kristijan Kostić Bleki Foto: Printscreen

Onda je osvanulo po njega kobno jutro.

- 21-godišnji mladić ga je zaustavio i tražio mu sav novac što ima. Bleki se nije bunio. Izvadio je sve što je imao i pružio mu. Bilo je 390 dinara. Da stvar bude čudnija i bizarnija, tom istom mladiću je Bleki platio dve boce pića, gde su boravili u kafani. Nakon što mu je Bleki dao novac, mladić ga je počeo tući pesnicama, te ga je šutirao sve dok se nije stvorila lokva krvi - prisetila se ova Novosađanka brutalnog zločina i dodala:

- Tako je prestalo da kuca srce velikog čoveka, kosmopolite, legende, koji je voleo ljude, voleo je svet i naravno svoju gitaru, čijim je akordima mamio osmehe i raspoloženje prolaznicima u Novom Sadu. Večna mu slava.

Građani su tada palili sveće kod spomenika Svetozaru Miletiću, doneli cveće i Blekijevu fotografiju, a muzičari su odsvirali nekoliko pesama u čast ubijenom Kristijanu Kostiću.