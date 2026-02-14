Slušaj vest

Irena već godinama pokušava da sazna gde je sahranjen njen pradeda, koji je tokom Prvog svetskog rata preminuo u Paraćinu od posledica tifusa.

Iako je njegovo ime uklesano na Spomeniku palih boraca, podaci o mestu njegovog počivališta ne postoje, zbog čega se obratila javnosti u nadi da će konačno pronaći grob svog pretka.

- Moj pradeda je preminuo u bolnici u Paraćinu u Prvom svetskom ratu, od posledica tifusa. Njegovo ime je uklesano na Spomeniku palih boraca koji se nalazi u gradu Paraćinu. Da li neko možda zna gde su sahranjeni ovakvi vojnici? Na groblju u Paraćinu ne postoje grobovi niti grobnice palim borcima u Prvom svetskom ratu - napisala je Irena u Fejsbuk grupi "Mi svi iz Paraćina".

Prvi svetski rat, srpski vojnik Foto: benarchival / Alamy / Profimedia

Irena je na sajtu Ministarstva odbrane našla više od 100 imena vojnika koji su bili poginuli, preminuli od bolesti, nestali, pod istim imenom i prezimenom.

- Detaljnom analizom nisam mogla da povežem nijedan podatak da se radi o mom pradedi. Napominjem da je samo jedno ime mog pradede - Petar Jovanović - uklesano na Spomeniku palih boraca u Prvom svetskom ratu, jer mi je otac rekao da je preminuo u Paraćinu, od posledica tifusa, ali niko nije do sada saznao gde mu je grob - napisala je Irena.

Zamolila je za pomoć.

- Želela bih da posetim grob svog pradede! - dodala je ona.