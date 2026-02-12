Slušaj vest

Na odeljenju ORL preminuo je 38-godišnji muškarac iz Niša, saznajemo nezvanično. Prema navodima nađeg izvora, muškarac je preminuo protekle noći usled komplikacija posle operacije krajnika.

Još uvek nije poznato šta je tačno dovelo do smrtnog ishoda, a očekuju se informacije iz Opšte bolnice Čačak.

Prema našim saznanjima, drugi tim lekara, specijalista ORL je obavio ovu operaciju.

Oglasilo se Ministarstvo zdravlja

U OB Čačak u noći između 11. i 12. februara dogodio se smrtni ishod koji je nastupio u postoperativnom toku nakon operacije treceg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina.

Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao.

- Ministarstvo zdravlja je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čačak, a odlukom Ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su lekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odeljenju u kratkom vremenskom roku.

Pored toga, ministar zdravlja je dao nalog o uvodjenju privremenih mera u OB Čačak, koja podrazumeva preuzimanje rukovođenja ovom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu.

Ministarstvo zdravlja još jednom upućuje iskrene izraze saučešća porodicama preminulih.

Preminula Ema Marković (4)

Podsetimo, pre nepunih deset dana usled komplikacije nakon operacije krajnika preminula je četvorogodišnja devojčica Ema Marković.

Rezultati njene obdukcije još uvek se čekaju.