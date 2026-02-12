Slušaj vest

U OB Čačak u noći između 11. i 12. februara dogodio se smrtni ishod koji je nastupio u postoperativnom toku nakon operacije treceg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina.

Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao.

- Ministarstvo zdravlja je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čačak, a odlukom Ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su lekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odeljenju u kratkom vremenskom roku - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Pored toga, ministar zdravlja je dao nalog o uvođenju privremenih mera u OB Čačak, koja podrazumeva preuzimanje rukovođenja ovom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu. Ministarstvo zdravlja još jednom upućuje iskrene izraze saučešća porodicama preminulih.

