Ministarstvo zdravlja je povodom smrti četvorogodišnje devojčice, koja je preminula nakon rutinske operacije krajnika, naložilo spoljašnji stručni nadzor. Više javno tužilaštvo u Čačku zatražilo je obdukciju tela preminulog deteta, nakon koje će biti odlučeno o daljem toku postupka.

Gordana Injac, novinarka Kurira, izeštavala je za "Redakciju" ispred Opšte bolnice u Čačku o tome kada se mogu očekivati konkretne informacije o uzroku smrti devojčice:

- Eksterna komisija, sastavljena od eminentnih lekara sa tercijarnih ustanova u Srbiji, trenutno se nalazi u Opštoj bolnici u Čačku i istražuje okolnosti pod kojima je četvorogodišnje dete izgubilo život posle rutinske operacije krajnika. Situacija je ovde prilično napeta. Uznemireni su zaposleni, ali i građani, koji traže odgovore na brojna pitanja vezana za smrt deteta - kaže Injac i dodaje:

- Kada će stići nalaz obdukcije i toksikološki rezultati koje je naložilo Više javno tužilaštvo još uvek se ne zna. Taj nalaz treba da stigne iz eminentne ustanove u Beogradu. Juče su se povodom toga oglasili i zaposleni u Opštoj bolnici u Čačku, koji priznaju da je rad u bolnici pod ovakvim pritiskom nemoguć. Apeluju na razumevanje i strpljenje i mole nadležne da rezultati stignu što pre, kako bi se tenzija smanjila.

Gordana Injac
Gordana Injac Foto: Kurir Televizija

Istraga, odgovornost i transparentnost

Predsednik Regionalne lekarske komore, profesor doktor Gradimir Dragutinović, uključio se u „Redakciju“ koja se emituje na Kurir televiziji:

Ministarstvo zdravlja poslalo je nadzor kako bi se utvrdilo da li je došlo do greške, kakva je greška i na kom nivou, odnosno ko je od lekara odgovoran. Nakon obdukcije i prikupljenih podataka, dobićemo informacije gde će se, naravno, uključiti i Lekarska komora sa svojim Sudom časti - kaže Dragutinović i dodaje:

Detaljno istraživanje svih radnji koje su preduzete tokom intervencije i tokom pokušaja da se spreči egzodus, kada se dete nije budilo iz kome, odnosno iz anestezije, kao i tokom prevoza u Beograd na Institut za majku i dete. O čemu se radi saznaćemo, pa ćemo moći da damo bolji, odnosno tačniji sud i da vidimo koje su sankcije za ljude koji su neposredno u tome učestvovali, odnosno ko je odgovoran. Tu se insistira na maksimalnoj transparentnosti, kontaktu ne samo sa članovima porodice, već i sa članovima zajednice Čačka, a i sa kompletnom Srbijom, jer je u pitanju zdravstveni sistem Srbije, da vidimo da li je možda i on zakazao, odnosno da li u nekom trenutku nije odgovorio zahtevima kojima mora da odgovori.

Ministarstvo zdravlja naložilo nadzor: Lekarska komora istražuje odgovornost nakon smrti četvorogodišnje devojčice Izvor: Kurir televizija

