Poznati humanitarac i tiktoker Luka Alerić ponovo je pokazao da mala dela mogu da naprave veliku razliku.

Predstavljajući se kao unuk koji želi da iznenadi baku u bolnici, zamolio je prodavca za jedan cvet, a kada je naišao na razumevanje i dobrotu, iznenadio ga je nesvakidašnjim poklonom - uručio mu je 20.000 dinara kao znak zahvalnosti za ljudskost.

"Dobar dan, jeste li dobro?", upitao je Luka prodavca.

Prodavac je uzvratio.

- Evo, nije loše. Baka mi je u bolnici, hoću da je iznenadim. A nemam para i sad mi je to malo problem. Ne znam da li bi mi dali bar jedan cvet da joj ovako dam - rekao je Luka, a potom je zahvalio na cvetu koji je dobio od prodavca.

Dodao je da će se baka sigurno iznenaditi kada vidi visibabu, vesnik proleća.

- Baka mi nije u bolnici i hteo sam samo da vidim da li želite da mi pomognete. Mnogo ste dobri i zato sam želeo da vas iznenadim. Želim da vam dam ovaj novac - rekao je mladić i izvadio 20.000 dinara.

"Nemojte, nemojte", govorio je prodavac.

- Hjde. Uzmite, niko nije hteo da mi da. Vi ste prvi koji ste bili dobri. Ovde ima 20.000 dinara i da idete kući. Jel može? Da se ne smrzavate, duva vetar. Molim vas, evo - govorio je Luka.

Prodavac je ostao zatečen.

- Bez teksta sam, ovako nešto nisam doživeo. Ja ne bih došao ovde da prodajem da mi ne trebaju pare - naveo je.

Luka je u opisu video-snimka na Tiktoku objavio da se čovek zove Nikola i da prodaje visibabe sa prelepim vazama koje su ručni rad njegove supruge.

- Tog dana je duvao ozbiljan vetar, ali on je bio tu. Pored njega su vaze koje njegova žena ručno pravi od kamenčića, limenki i staklenih flaša. Jednostavne, a prelepe. Visibabe su iz njihove bašte, sve je nekako unikatno - napisao je Luka i dodao:

- Hteo sam da ga iznenadim, ali na kraju je i on mene iznenadio pričom. Rekao mi je kako je nekada ljudima davao i ceo buket, a oni bi obećavali da će se vratiti i platiti… i nažalost nikada se nisu vraćali. Iako je imao i takve probleme, opet je odlučio da mi izađe u susret i pokloni cvetić. Zahvalan sam mu na tome!