Slušaj vest

Poznati humanitarac i tiktoker Luka Alerić ponovo je pokazao da mala dela mogu da naprave veliku razliku.

Predstavljajući se kao unuk koji želi da iznenadi baku u bolnici, zamolio je prodavca za jedan cvet, a kada je naišao na razumevanje i dobrotu, iznenadio ga je nesvakidašnjim poklonom - uručio mu je 20.000 dinara kao znak zahvalnosti za ljudskost.

"Dobar dan, jeste li dobro?", upitao je Luka prodavca.

Prodavac je uzvratio.

- Evo, nije loše. Baka mi je u bolnici, hoću da je iznenadim. A nemam para i sad mi je to malo problem. Ne znam da li bi mi dali bar jedan cvet da joj ovako dam - rekao je Luka, a potom je zahvalio na cvetu koji je dobio od prodavca.

Dodao je da će se baka sigurno iznenaditi kada vidi visibabu, vesnik proleća.

- Baka mi nije u bolnici i hteo sam samo da vidim da li želite da mi pomognete. Mnogo ste dobri i zato sam želeo da vas iznenadim. Želim da vam dam ovaj novac - rekao je mladić i izvadio 20.000 dinara.

Ne propustiteŽenaLuka je prišao ženi na ulici, a zbog njegovog gesta mu Srbija tapše: Momak raznežio ljude malim gestom "Baka je seljačko dete..."
Screenshot 2025-03-14 104804.png

"Nemojte, nemojte", govorio je prodavac.

- Hjde. Uzmite, niko nije hteo da mi da. Vi ste prvi koji ste bili dobri. Ovde ima 20.000 dinara i da idete kući. Jel može? Da se ne smrzavate, duva vetar. Molim vas, evo - govorio je Luka.

Prodavac je ostao zatečen.

- Bez teksta sam, ovako nešto nisam doživeo. Ja ne bih došao ovde da prodajem da mi ne trebaju pare - naveo je.

Luka je u opisu video-snimka na Tiktoku objavio da se čovek zove Nikola i da prodaje visibabe sa prelepim vazama koje su ručni rad njegove supruge.

- Tog dana je duvao ozbiljan vetar, ali on je bio tu. Pored njega su vaze koje njegova žena ručno pravi od kamenčića, limenki i staklenih flaša. Jednostavne, a prelepe. Visibabe su iz njihove bašte, sve je nekako unikatno - napisao je Luka i dodao:

- Hteo sam da ga iznenadim, ali na kraju je i on mene iznenadio pričom. Rekao mi je kako je nekada ljudima davao i ceo buket, a oni bi obećavali da će se vratiti i platiti… i nažalost nikada se nisu vraćali. Iako je imao i takve probleme, opet je odlučio da mi izađe u susret i pokloni cvetić. Zahvalan sam mu na tome!

Ne propustiteDruštvo"SINE, PRODALA SAM SAMO JEDNE" Luka prišao baki, veli, po ovom mrazu prodaje vunene čarape da uzme neki dinar, usledila je scena zbog koje bruji Srbija (VIDEO)
Screenshot 2026-01-22 150912.jpg
Život"Ovo treba puštati u osnovnim školama" Luka iz Pančeva prišao sugrađanki koja prodaje kukuruz na ulici: Zbog onog što je uradio, plakala kao kiša (VIDEO)
luka aleric 1.png
DruštvoPoznati TikToker iznenadio sve: Završio u crkvenoj kuhinji s beskućnicima i otkrio šokantnu istinu!
Tiktoker Luka Alerić postao volonter u crkvenoj kuhinji
DruštvoCela Srbija priča o ovoj humanoj prodavačici na pijaci: Luka joj tražio jaje jer je gladan, ona mu dala celo pakovanje! Njegov potez je šokirao VIDEO
Luka Aleric 5.png

Beograđanka koja već 13 godina putuje svetom, ali na biciklu! Od Himalaja do pustinja - sve u cilju doživljaja i humanosti: Ovo je Snežanina priča! Izvor: Kurir televizija