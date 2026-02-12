Slušaj vest

Na odeljenju ORL preminuo je 38-godišnji muškarac iz Niša. Prema navodima nađeg izvora, muškarac je preminuo protekle noći usled komplikacija posle operacije krajnika. Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević otkrio je nove detelje o ovoj tragediji.

- Pacijent, koji ne živi u Čačku, poreklom je iz Niša. Došao je i tražio da ga operiše doktorka, žalio se da ima probleme sa hrkanjem i da hoće da izvadi treći krajnik. Lekari su pokušali od toga da ga odgovore, ali on je insistirao. Pošto nije naš zdravstveni osiguranik, tražio je da plati, platio je punu cenu. On je znao šta se desilo sa devojčicom Emom. Sve je bilo u najboljem redu posle operacije. Posle nekoliko sati došlo je do naglog krvarenja. Oko tri sata iza ponoći, on je preminuo - otkrio je Vučićević.

Saopštenje Ministarstva zdravlja

U OB Čačak u noći između 11. i 12. februara dogodio se smrtni ishod koji je nastupio u postoperativnom toku nakon operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina.

Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao.

- Ministarstvo zdravlja je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čačak, a odlukom Ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su lekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odeljenju u kratkom vremenskom roku - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Pored toga, ministar zdravlja je dao nalog o uvođenju privremenih mera u OB Čačak, koja podrazumeva preuzimanje rukovođenja ovom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu. Ministarstvo zdravlja još jednom upućuje iskrene izraze saučešća porodicama preminulih.