U Srbiji u periodu od 2. do 8. februara zabeleženo je ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je za 8,8 odsto manje u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

- Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u saopštenju i dodaje:

- I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 483,49/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 286,73/100.000 stanovnika).

Akutne respiratorne infekcije

Takođe, "Batut" navodi da je u toku 6. izveštajne nedelje registrovan ukupno 12.621 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Foto: Shutterstock/New Africa

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa

U 6. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Jablaničkog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog okruga.