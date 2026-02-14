Slušaj vest

Na optuženičkoj klupi sedeo je B. M. Njegove žive, vodeno plave oči gledale su pravo u sudiju. Sedeo je mirno i slušao čitanje optužnice.

Septembra 1962, NIN je u broju 610, doneo priču Mihaila Blečića o sudbini B. M. iz Prokuplja, koji je bio žrtva pogrešne dijagnoze lekara. Tekst sa nadnaslovom "Neobične ljudske drame" i naslovom "Slučaj B. M. optužuje...", koji, između ostalog, prate rečenice "Žrtve pogrešne dijagnoze" i "Umesto da leče obolele, od pravih stvaraju bolesnike", prenosimo u celosti.

Slučaj B. M.

...Trinaestog marta 1961. U stanu M. V. teška provalna krađa. Sedamnaestog aprila iz ormana je nestala celokupna garderoba inženjera D. T. u vrednosti od 150.000 dinara. I tako redom – krađe, provale... Njih 10, 20, 30...

Dvadesetdevetogodišnji mladić, tršave kose, isturenih jagodica i koščatih ruku - klimao je glavom.

Odluka suda

Porota se povukla... Sud je doneo odluku: 10 godina strogog zatvora! Nalaz komisije bio je neočekivan: B. M. Nije kriv i sud ga je oslobodio - presuda je poništena!

Optuženi je priznao sva dela, osuđen na vrlo visoku kaznu, a ipak proglašen nevinim! Odista neobičan slučaj. U čemu je razlog ove neočekivane odluke? Veštaci su rekli: U njegovoj biografiji.

B. M. je imao tek 11 godina kad su ga Bugari zarobili i odveli u Sofiju. Posle četiri godine boravka vraćen je u Jugoslaviju. Došao je kući, kod pomajke u Prokuplje. Želeo je nešto da radi. A znao je samo užarski zanat koji je izučio u zarobljeništvu. U Prokuplju je postojala mala užarska radionica. Hteo je da joj pokloni mali plac od svog imanja (u stvari imanja svoje pokojne majke) kako bi se radionica proširila u zadrugu.

Pomajka je rekla: "Ne"! On je bio uporan. Došlo je do manjeg konflikta koji se pretvorio u svađu. Maćeha, njen sin i ćerka navalili su na njega i svezali ga. Pozvali su lekara i rekli: "Poludeo je!" Lekar je rekao: "Uzbuđen je! Treba ga pregledati, detaljno."

Sutradan, službenik Socijalnog zavoda i milicioner – odveli su mladića u duševnu bolnicu u Toponici kod Niša. Odmah za njima stigla je pomajka. I dugo nešto razgovarala s primarijusom dr Stojanom Kulićem. Zadržali su ga u bolnici! Mladić nije mogao da se pomiri s tim: On, zdrav među bolesnicima... Zašto?

Trećeg dana već je uspeo da pobegne. Ali ne daleko. Potera ga je uhvatila i vratila natrag. U njegovom bolesničkom kartonu uneta je dijagnoza: Šizofrenija. Od tada njegov život se uglavnom odvijao na relaciji duševna bolnica – zatvor!

Niko se nije obazirao

Pokušavao je da dokaže kako njemu nije mesto tu, među duševnim bolesnicima. Ali niko se na to nije obazirao. I on je, kad god bi uspeo, bežao odatle. I skoro uvek dolazio svojoj kući, pokušavajući da umoli i urazumi svoju pomajku. Ali to se uvek završavalo svađom i on je dospevao u zatvor, a odatle opet natrag u Toponicu.

Godine 1950. uspeva, po ko zna koji put, da pobegne. Sada umesto u Prokuplje odlazi u Beograd. Radeći razne poslove upoznao je jednog oficira i poverio mu svoje tegobe. Rekao mu je da bi želeo da ide u Armiju. Oficir mu je dao priliku za vojni odsek u njegovom mestu i mladić se kroz nekoliko dana našao među regrutima u Ajdovščini. Najpre je morao otići pred vojnu lekarsku komisiju, koja je ustanovila da je sposoban za služenje vojnog roka.

Kad se vratio iz vojske zaposlio se u jednom kožarskom preduzeću u Beogradu (zanat je naučio u zatvoru). Preduzeće je nameravalo da ga kao vrednog radnika pošalje u kožarsku školu. Međutim, predomislili su se čim su zavirili u njegovu biografiju. Jer tamo je bilo zabeleženo da je bio u zatvoru i u duševnoj bolnici. I, šta sad opet se našao na ulici. Seo je u voz i otišao u Prokuplje. Zaposlio se i plaćao stan pomajci! Njihove naravi su se opet sukobile i on je ponovo bio poslat u bolnicu. Ovog puta u Niš, na nervno odeljenje. Lekar mu je rekao da ne boluje od šizofrenije i da bi dobro bilo da njegova pomajka dođe na pregled. Ali ona nije došla. Umesto toga – ponovo ga je tužila. Na sudu je dr Ivković predložio da ga opet pošalju u bolnicu, kod specijaliste.

Film se nastavlja ponavljanjem kadrova: On beži iz bolnice. Bez sredstava za život luta ulicama Beograda. I stalno razmišlja: Kako naći načina da se smiri, da radi? Kako skinuti kompromntujuću dijagnozu koja ga progoni, maltretira, gura u propast?

Ovog puta čvrsto je rešno - u duševnu bolnicu nikada više! Ali kuda onda? Bilo kuda!

Verovao je da njega, šizofreničara i robijaša (tako su ga svuda zvali) neće niko sem duševne bolnice i zatvora. Jedina alternativa, dakle: u bolnicu ili u zatvor? Ipak – radije u zatvor! Jer bolnica je za njega značila – pakao!

Ali zatvor se mora "zaslužiti“. Kako? Dugo je razmišljao o tome. I najzad – počeo je svoju operaciju, u zimu prošle godine po beogradskim ulicama: provalne krađe. Ali svega nekoliko njih. Sve što je uzeo iz stanova ostavljao je u svojoj sobici. Sve sem nekoliko stvari koje je morao dati gazdarici da bi platio kiriju. Ubrzo je bio uhvaćen. U SUP-u je priznao sve svoje krađe i mnogo tuđih. Ne bi li ostao što duže u zatvoru! Jer jedino tako je bio siguran da neće dopasti u Toponicu, u svet kome nije pripadao.

Sudski veštaci su ustanovili da je on izvršio samo nekoliko krađa. A ostale je "prisvojio". Skoro sve što je ukrao pedantno je čuvao, ne želeći da ošteti nedužne građane. Krao je samo da bi stvorio razlog za zatvor! I sve beležio u svoj dnevnik, sve pa i ono što mu se događalo i što je video u Toponici.

Mladić nikada nije bolova od šizofrenije Foto: Shutterstock

Mladić nikada nije bolovao od šizofrenije

Psihijatri, naši poznati naučnici i lekari, ustanovili su još nešto vrlo važno, skoro neverovatno: mladić B. M. nikada nije bolovao od šizofrenije! Dešava se, eto: Oni koji su dužni da leče bolesne; od zdravih ljudi stvaraju bolesnike. Pogrešna dijagnoza okrenula je mladića putem nesreće i stradanja. Tome su, razume se, doprineli neshvatljivi, neljudski postupci njegove pomajke i sredine u kojoj se kretao u pauzama između zatvora i bolnice.

B. M. je danas u situaciji da počne svoj život ispočetka. Da zaboravi, izbriše sve stravično i tužno iz njega. Ali, kako to učiniti? Kako kad ga ljudi ne shvataju i ne primaju! On se danas našao opet sam, na vetrometini života. Danima, nedeljama lekari Neuropsihijatrijske klinike u Beogradu u zajednici sa službenicima Zavoda za socijalnu zaštitu i biroom rada pokušavali su da mu nađu zaposlenje. Ali – bez uspeha! Izgleda da ljudi i ne žele da pređu preko pogrešno utisnutog žiga optužbe u njegovoj biografiji. A, u stvari to im je dužnost. I ne samo to već i da mu ukažu pomoć, svesrdno, ljudski. Jer naš zakon rehabilituje one koji su grešili koji su bili krivi a kamoli nevino osuđene. Osim toga, po nepisanom zakonu čovečnosti: ljudski je pomoć čoveku u nesreći. A drama B. M.-a je zaista velika, dirljiva.

Jedino što mi preostaje, kaže B. M. – otići u svet koji me ne poznaje! Pobeći od svoje prošlosti. Početi iz početka. Samo – kako?

Sasvim je sigurno – sve je to nemoguće bez pomoći ljudi. A oni ovde, u ovakvim situacijama polažu ispit plemenitosti, ljudske solidarnosti.

Kako je došlo do greške

U istom broju, iza ovog teksta, NIN je objavio i intervju sa jednim od veštaka na suđenju B. M., docentom doktorom Srboljubom Stojiljkovićem, šefom psihijatrijskog odeljenja Neuropsihijske klinike, kako bi saznali nešto o ovom slučaju. Pitanja i odgovore prenosimo u nastavku.

Kako se moglo dogoditi da lekar odredi pogrešnu dijagnozu bolesniku koga je nekoliko puta pregledao?

Nije ništa neobično da se pri dijagnostikovanju bilo kog oboljenja pogreši. Pogotovu kada se radi o duševnim oboljenjima koja najčešće ne nastaju samo kao posledica infekcije ili samo jednog određenog činioca, već su rezultat mnogih još uvek dovoljno nepoznatih faktora intimno vezanih za ličnost i uslove pod kojima se ona formirala.

Pre nekoliko godina unazad dijagnoza šizofrenije se dosta olako postavljala: praktično sve ono što nije bilo progresivna paraliza (duševno oboljenje uzrokovano sifilisom) alkohilna psihoza ili manično –depresivno oboljenje, oglašavalo se shizofrenijom. Zabluda je dolazila uglavnom zbog toga što se bolesnikova ličnost posmatrala samo po simptomima koji su trenutno prisutni, ili kako se to u psihijatriji kaže, vodilo se računa o „poprečnom preseku“ ličnosti ne interesujući se za njegovu ličnost pre bolesti, a još manje za uslove pod kojima se ona razvijala.

Takav stav psihijatra prema izraženim simptomima obolele ličnosti uslovljavao je čestu pojavu, da su posle kratkog vremena bolesnici sami pokretali postupke, da im se ranije postavljena dijagnoza "šizofrenija“ skine, im je svakako smetala.

Možete li nam reći koja oboljenja imaju manifestacije slične shizofreniji?

Savremena psihijatrijska nauka, koja je, mora se priznati veoma mnogo napredovala, dopušta da se shizofrenijom – oglase samo oni duševni poremećaji, sa kliničkom slikom shizofrenije, nastali iz unutrašnjih razloga (en. dogenih), koji postepeno dovode do cepanja i razgradnje ličnosti sve do specijalne forme izlapelosti. Kod ovakvih bolesnika se u visokom procentu nalazi slično oboljenje u bliskih predaka. Nažalost, kod ove prave šizofrenije mogućnosti izlečenja su znatno nesigurne. No, na sreću, procenat prave šizofrenije među duševnim bolesnicima nije uvek velik. Mnogo češće postoje drugi oblici "šizofrenije" tzv. šizofrena reakcija, gde bolesnik iznenada počne ispoljavati poremećaje slične pravoj shizofreniji, im to obično posle nekog određenog uzroka; najčešće posle psihičke traume, emotivnog konflikta straha, ili u toku neke infekcije. Ovaj oblik duševnog poremećaja se danas, iako ima gotovo istu kliničku sliku kao i prava šizofrenija, ne može ubrajati u šizofreniju, jer ima najčešće poznati uzrok nastajanja, kratko traje, veoma dobro se leči, i ne ostavlja posledice na ličnost bolesnika. Zbog svoje sličnosti sa simptomima prave šizofrenije ovakvi duševni poremećaji se danas nazivaju "šizofrene reakcije“. Pre nekoliko godina i one su bile tretirane kao šizofrenija.

U kojoj meri je ispoljena sklonost ka afektivnim istupima kod bolesnika koji je nekoliko godina proveo u duševnoj bolnicama i po zatvorima?

Pitanje je uopšteno i na njega odgovorom ne može odgovoriti. Svi se jednim odgovorom ne može odgovoriti. Svi ljudi se apsolutno razlikuju po mnogim svojstvima građe njihovih ličnosti, pa i po sklonosti za odlike ispoljavanja svojih emocija. Samim tim ispoljavanje ovakvih afekata zavisiće od mnogih subjektivnih, psihičkih svojstava, ali i od objektivnih okolnosti, prvenstveno uslova sredine u kojoj se nalaze. Boravak u psihijatrijskim bolnicama, zatvorima i dr. svakako nije prijatan, i pored svih posavremenjenih životnih uslova u njima. On će utoliko biti neprijatniji. Ukoliko je ličnost duševno zdravija, a osećanje nepravde tim boravkom veće. Sve to može da uzdrma i najstabilniju ličnost, da je teško neurotizuje i da čak oformi izvesne nastranosti psihopatskog tipa, koje će se između ostaloga ogledati i u raznim afektivnim istupima.

Međutim, iako se dogodi da neko neopravdano zapadne u takve životne uslove jedino ispravno je da društvo preuzme na sebe brigu oko njegovog pravog zbrinjavanja. Društvena sredina je ta koja sa svojim polimorfnim zbivanjima često stvara mnoge posledice u ličnosti čoveka, pa samim tim i jedino pozvana da ih otklanja. Neshvatljivo je da još uvek postoji otpor u društvu u nekim kolektivima prema onome koji je nekad provodio vreme u duševnoj bolnici. Takav otpor stvara nepoverenje, produbljuje osećanje nesigurnosti i gura bivšeg bolesnika najčešće u stranputicu, ili ponovo na povratak u bolnicu.