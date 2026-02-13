RHMZ OBJAVIO KADA ĆE I GDE PASTI SNEG: Temperatura pada na nulu, evo šta nas sve čeka za vikend
U Srbiji danas ujutru i pre podne na severozapadu Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima prestanak kiše.
Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima kratkotrajno jak, u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, a najviša od 7 na jugu i istoku do 14 stepeni na severozapadu Srbije, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U subotu nakon pretežnog vedrog jutra i prepodneva, tokom dana novo naoblačenje, koje će uveče i tokom noći ponovo usloviti kišu, a na planinama sneg. Počeće da duva južni i jugoistočni vetar, posle podne u pojačanju, pa se krajem dana i tokom noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju ponovo očekuju udari olujne jačine. Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni, a najviša od 10 do 15 stepeni.
U nedelju osetno hladnije, vetar umeren i jak, u skretanju na severozapadni, a kiša će kratkotrajno preći u sneg uz lokalno stvaranje manjeg snežnog pokrivača.
Temperatura na severu i zapadu Srbije od 0 do 4 stepena, u centralnim predelima od 4 do 9 stepeni, a na jugu i istoku zemlje i do 14 stepeni uz osetniji pad temperature posle podne i uveče.
Do 17. februara hladnije vreme, a zatim se nastavljaju temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama.
Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i poremećaja sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija.
I meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da će nakon toplijih dana do kraja februara biti veoma promenljivo vreme - toplo, hladno, oblačno, sa snegom na planinama.
- Ova zima nije imala jake snežne pokrivače, njih smo imali u jesen, početkom oktobra, kada je u planinskim predelima pao od 50 do 60 cm snega. U planinskim predelima za vikend će pasti sneg. Po mojoj proceni od 15 do 20 cm snega na visinama i iznad 1.200 metara. Pašće dovoljno snega za ljubitelje zimskih sportova.
Kurir.rs