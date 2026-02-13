Slušaj vest

U Srbiji danas ujutru i pre podne na severozapadu Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima prestanak kiše.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima kratkotrajno jak, u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, a najviša od 7 na jugu i istoku do 14 stepeni na severozapadu Srbije, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U subotu nakon pretežnog vedrog jutra i prepodneva, tokom dana novo naoblačenje, koje će uveče i tokom noći ponovo usloviti kišu, a na planinama sneg. Počeće da duva južni i jugoistočni vetar, posle podne u pojačanju, pa se krajem dana i tokom noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju ponovo očekuju udari olujne jačine. Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni, a najviša od 10 do 15 stepeni.

U nedelju osetno hladnije, vetar umeren i jak, u skretanju na severozapadni, a kiša će kratkotrajno preći u sneg uz lokalno stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Meteo alarm upaljen u nedelju Foto: RHMZ

Temperatura na severu i zapadu Srbije od 0 do 4 stepena, u centralnim predelima od 4 do 9 stepeni, a na jugu i istoku zemlje i do 14 stepeni uz osetniji pad temperature posle podne i uveče.

Foto: RHMZ

Do 17. februara hladnije vreme, a zatim se nastavljaju temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i poremećaja sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija.

I meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da će nakon toplijih dana do kraja februara biti veoma promenljivo vreme - toplo, hladno, oblačno, sa snegom na planinama.

- Ova zima nije imala jake snežne pokrivače, njih smo imali u jesen, početkom oktobra, kada je u planinskim predelima pao od 50 do 60 cm snega. U planinskim predelima za vikend će pasti sneg. Po mojoj proceni od 15 do 20 cm snega na visinama i iznad 1.200 metara. Pašće dovoljno snega za ljubitelje zimskih sportova.