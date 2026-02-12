Slušaj vest

Neverovatna scena odigrala se 10. februara u Domu kulture "Studentski grad", gde je čak 350 mladih - studenata i srednjoškolaca - sa oduševljenjem pratilo monodramu"Milunka Savić".

U vremenu kada se često veruje da pažnju mladih mogu da zadrže isključivo ekrani i brzi digitalni sadržaji, naša omladina dokazala je suprotno.

Velika sala Doma kulture bila je tesna da primi sve koji su želeli da čuju potresnu životnu priču srpske heroine, a kraj predstave dočekan je na nogama, uz dugotrajne ovacije.

Monodrama "Milunka Savić" privukla veliku pažnju. Foto: Privatna arhiva

V.d. direktorka Doma kulture "Studentski grad", Dubravka Tomić, za Kurir kaže da je i sama bila iznenađena izuzetnim interesovanjem mladih za jednu monodramu.

- Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Čak 60 učenika XIV beogradske gimnazije došlo je organizovano, jer su u okviru nastave obrađivali temu srpskih heroina, a bilo je i oko 50 učenika IX gimnazije. Ostalo su činili mahom studenti. Zaista nismo očekivali toliki odziv, jer je ipak reč o monodrami. Interesovanje je bilo toliko da smo se u jednom trenutku zabrinuli da neće biti dovoljno mesta za sve - kaže Tomićeva.

Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, kaže v.d. direktora Dubravka Tomić. Foto: Privatna arhiva

Iako se često smatra da mlade generacije traže isključivo savremene pravce i lake sadržaje, ova monodrama to demantuje.

- Pokazalo se da su nacionalne teme posećenije od modernih. Mladi očigledno imaju potrebu za dubljim sadržajem, za duhovnošću. Cene istoriju i tradiciju. Često se govori da su okrenuti isključivo računarima, da im je potreban spektakl i snažan vizuelni doživljaj. Ovde toga nije bilo, ali je publika sa pažnjom i iskrenim emocijama slušala priču o toj izuzetnoj ženi - dodaje ona.

Publika sa pažnjom i iskrenim emocijama slušala priču Foto: Privatna arhiva

Kulminacija je usledila na samom kraju, kada su se iz pozadine začuli taktovi srpske himne.

- Svi su ustali. Bilo je velicanstveno videti taj iskren odnos mladih ljudi prema tradiciji.

Monodrama "Milunka Savić" prati život heroine od devojačkih dana u kopaoničkom selu Koprivnici, gde je odrastala sa roditeljima, dve sestre i bolešljivim bratom.

Vođena snažnom potrebom da zaštiti slabije, u Prvi balkanski rat odlazi umesto brata, prerušena u muškarca pod imenom Milun Savić.

Foto: Privatna arhiva

Neustrašiva u borbi, naročito poznata kao bombaš, više puta je ranjavana, a njena tajna je ubrzo otkrivena. Iako je njen postupak bio suprotan vojnim pravilima, vojska je stala uz nju i zadržala je u jedinici.

Monodrama Milunka Savic Izvor: Kurir

Tokom sedam godina ratovanja ranjena je devet puta i odlikovana sa čak 12 medalja. Nakon demobilizacije rodila je ćerku, usvojila još tri devojčice i brinula o više od tridesetoro dece - hranila ih, podizala i školovala.