Mislite da samo bulje u telefone? Scenu iz Studenjaka Srbija mora da vidi: Gimnazijalce oduševila priča o Milunki Savić!
Neverovatna scena odigrala se 10. februara u Domu kulture "Studentski grad", gde je čak 350 mladih - studenata i srednjoškolaca - sa oduševljenjem pratilo monodramu"Milunka Savić".
U vremenu kada se često veruje da pažnju mladih mogu da zadrže isključivo ekrani i brzi digitalni sadržaji, naša omladina dokazala je suprotno.
Velika sala Doma kulture bila je tesna da primi sve koji su želeli da čuju potresnu životnu priču srpske heroine, a kraj predstave dočekan je na nogama, uz dugotrajne ovacije.
V.d. direktorka Doma kulture "Studentski grad", Dubravka Tomić, za Kurir kaže da je i sama bila iznenađena izuzetnim interesovanjem mladih za jednu monodramu.
- Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Čak 60 učenika XIV beogradske gimnazije došlo je organizovano, jer su u okviru nastave obrađivali temu srpskih heroina, a bilo je i oko 50 učenika IX gimnazije. Ostalo su činili mahom studenti. Zaista nismo očekivali toliki odziv, jer je ipak reč o monodrami. Interesovanje je bilo toliko da smo se u jednom trenutku zabrinuli da neće biti dovoljno mesta za sve - kaže Tomićeva.
Iako se često smatra da mlade generacije traže isključivo savremene pravce i lake sadržaje, ova monodrama to demantuje.
- Pokazalo se da su nacionalne teme posećenije od modernih. Mladi očigledno imaju potrebu za dubljim sadržajem, za duhovnošću. Cene istoriju i tradiciju. Često se govori da su okrenuti isključivo računarima, da im je potreban spektakl i snažan vizuelni doživljaj. Ovde toga nije bilo, ali je publika sa pažnjom i iskrenim emocijama slušala priču o toj izuzetnoj ženi - dodaje ona.
Kulminacija je usledila na samom kraju, kada su se iz pozadine začuli taktovi srpske himne.
- Svi su ustali. Bilo je velicanstveno videti taj iskren odnos mladih ljudi prema tradiciji.
Monodrama "Milunka Savić" prati život heroine od devojačkih dana u kopaoničkom selu Koprivnici, gde je odrastala sa roditeljima, dve sestre i bolešljivim bratom.
Vođena snažnom potrebom da zaštiti slabije, u Prvi balkanski rat odlazi umesto brata, prerušena u muškarca pod imenom Milun Savić.
Neustrašiva u borbi, naročito poznata kao bombaš, više puta je ranjavana, a njena tajna je ubrzo otkrivena. Iako je njen postupak bio suprotan vojnim pravilima, vojska je stala uz nju i zadržala je u jedinici.
Tokom sedam godina ratovanja ranjena je devet puta i odlikovana sa čak 12 medalja. Nakon demobilizacije rodila je ćerku, usvojila još tri devojčice i brinula o više od tridesetoro dece - hranila ih, podizala i školovala.
Iako su je visoko cenili francuski vojni velikani poput Franšea d'Eperea, Šarla de Gola i viceadmirala Geprata, u Srbiji je radila kao čistačica u banci, dok je noću šila vojne uniforme i nastavila da brine o desetinama dece iz kopaoničkih sela.