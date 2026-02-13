Slušaj vest

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a izdala je upozorenje građanima na novu internet prevaru koja se pojavila na "Vacap-u".

Internet prevare nisu novost, poslednjih dana su sve češće i ne kruži samo jedna poruka, već nekoliko. Mnogi građani koji su već bili meta na društvenim mrežama uveliko komentarišu da li su naseli ili su pak odmah uočili "fišing".

Jedna korisnica X-a tvrdi da je dobila poruku od drugarice sa zahtevom za pozajmicu, koja zapravo uopšte nije tražila novac.

- Ćao da li možeš da mi pozajmiš 128.000 dinara, treba mi na karticu, vraćam sutra - glasi poruka koju su dobili još neki građani.

Iako je većina njih shvatila da je reč o prevari, bilo je i onih koji su naseli i pitali kako mogu da povrate novac.

- Svi prepaid brojevi imaju registrovanog vlasnika. Prijava u VTK za pokušaj internet prevare. Naći će ga odmah - savetuje jedan korisnik X-a, dok drugi naglašava i da bi trebalo obavestiti banku koja može da stopira uplatu.

Foto: Shutterstock

Oglasio se MUP

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, upozorilo je građane na ovu pojavu novog vida internet prevare kojom se zloupotreblјava "Vacap" aplikacija.

- Prevara se najčešće vrši tako što građani dobijaju poruke koje deluju kao da su poslate od poznate osobe, sa sadržajem poput „našao sam link sa tvojom slikom“, „glasaj klikom na link“ ili „pogledaj ovo, ti si na fotografiji“, uz prilog ili internet link. Klikom na takav link, građani budu navedeni da prate dalјa uputstva, čime nesvesno omogućavaju neovlašćenim licima pristup svom WhatsApp nalogu. Nakon toga, napadači mogu da čitaju poruke, šalјu poruke u ime žrtve i nastave širenje prevare drugim kontaktima - saopštio je MUP i apelovao na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i ako stižu od poznatih kontakata, da ne unose kodove niti prate uputstva sa nepouzdanih internet stranica, da redovno proveravaju da li na svom WhatsApp nalogu postoje nepoznati „povezani uređaji“, kao i da odmah uklone svaki uređaj koji ne prepoznaju.

Foto: Shutterstock