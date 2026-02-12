Slušaj vest

"Paf", "patike" ili "top" - ovo su žargonski nazivi beogradskih osnovaca za e-cigarete, sintetičke stimulanse ili džoint. Stručnjaci iz regiona u razgovoru za Internet portal RTS potvrđuju da je poslednjih godina sve niži prag kada mladi probaju nešto iz ovog "asortimana". Ako je za "utehu", istraživanja pokazuju da je Balkan na nivou "evropskog proseka" i kada je reč o upotrebi alkohola među mlađim maloletnicima - u EU ga je probalo više od 70 odsto osnovaca.

Snimci na Tik-toku na kojima mahom mlađi tinejdžeri objavljuju video-klipove dok su pod uticajem narkotika, u svetu dostižu milionske preglede.

Stroga pravila na ovoj društvenoj mreži zabranjuju navođenje droge koja se koristi, ali to se lako zaobilazi žargonskim izrazima i šiframa, a u većini slučajeva prikazivanjem svojih proširenih zenica.

Haštag #Pingtok je donedavno bila adresa na koju su deca slala svoje video snimke. "Ping" je slenk za MDMA, poznat i kao ekstazi, a nakon što je ova stranica blokirana odmah su se pojavile nove, sa modifikovanim izrazima, varijacijama na ovaj žargonski izraz.

Foto: Alamy / Alamy / Profimedia

Evropski trendovi - istraživanje ESPAD-a

Influenserka Sara (26) ispričala je za Dojče vele da je i sama, sa 15 godina, postala zavisnica, a da je drogu, preko društvenih mreža bez problema dobijala na kućnu adresu.

- Više ne morate ni da izađete iz kuće. Možete dobiti sve što želite - direktno u svoju sobu - kazala je ova influenserka koja sada pomaže mladima da se edukuju o problemu upotrebe droga.

Prema podacima ESPAD-a (Evropskog školskog projekta istraživanja o alkoholu i drogama) za 2024. godinu, čak 73 odsto adolescenata u Evropi probalo je alkohol, a 44 odsto e-cigarete.

Podaci govore da je marihuana i dalje najčešća droga među mladima.

Istraživanje je obuhvatilo 13.882 učenika starosti 15. i 16. godina iz 37 zemalja Evrope, a zaključak je da Balkan prati "evropske trendove".

Stručnjaci iz Srbije, Crne Gore i BiH koji se decenijama bave problemom zavisnosti, ističu u razgovoru za Internet portal RTS da se iz godine u godinu ta donja granica sve više spušta, a da je "eksplozija" društvenih mreža" samo deo ove pazle.

Poražavajući trendovi na Balkanu

U Srbiji je, prema istraživanju ESPAD-a upotreba e-cigareta među najvišim u Evropi sa 34 odsto. Istovremeno, čak 49 odsto mladića i 37 posto devojaka je probalo alkohol pre svoje 13 godine.

Foto: Shutterstock

Mladi na Kosovu i Metohiji, prema istraživanju ESPAD-a, u samom su evropskom vrhu po zavisnosti od internet klađenja sa neverovanih 76 odsto.

Prema podacima ESPAD-a za 2024. godinu, u Češkoj, Danskoj i Nemačkoj mladi najviše piju.

U proseku, čak 77 odsto učenika u EU je probalo alkohol barem jednom. Oko 20 posto ih je probalo cigarete, a između 15 i 16 procenata kanabis - barem jednom.

Španija i Italija beleže veću učestalost kockanja, a upotreba društvenih mreža i video igrica je trend u svim zemljama.

Kurir.rs/ RTS