"Ja sam Rina Šalipur. Ja sam Danijel Šalipur. I ovo je naša priča." I zaista jeste priča. O dvoje ljudi koji su se pronašli na Instagramu, o Srbiji i Kazahstanu, o jeziku koji se uči iz ljubavi, o rakiji koja se pamti i o tome kako izgleda kada se život preseli hiljadama kilometara dalje.

On je iz Srbije, iz Priboja, ona iz Kazahstana. Danas žive u Beogradu, podižu ćerku i grade brak u kojem se, kako kažu, najviše računa sloga.

Danijel je Rinu prvi put video na Instagramu. Bez velikog plana i bez velikih očekivanja.

"Ne znam ni sam. Pronašao sam je na Instagramu, počeli smo da se dopisujemo, družili se, malo zezali i tako se desilo da zajedno živimo", priča on.

Danijel je moler, u Kazahstan je otišao poslovno i tamo proveo oko sedam godina. Nije očekivao da će mu posao doneti ljubav. Rina je tada živela slobodnim životom, ali kako kaže, danas je sve drugačije.

"Bio je slobodan život, ali sada imam ćerku i majčinstvo je potpuno drugačiji život. I bilo je veselo."

Upoznali su se 2020. godine, a venčali 2023. u Beogradu. Svadbu su napravili u etno restoranu, bez velike pompe, ali sa mnogo topline. Rina priznaje da joj nije bilo lako jer je bila daleko od svoje porodice.

"Nisam nikoga znala na svadbi. Svi su bili sa njegove strane. Moji nisu ni znali da ćemo praviti venčanje ovde. Brzo smo doneli odluku. Bolje sad nego kasnije."

Ipak, kaže da je bilo veselo, da su svi plesali i da je atmosfera bila iskrena.

Prava srpska snajka

Na početku su komunicirali na ruskom jeziku, jer ga Danijel govori odlično.

"Ja sam na početku mislila da je on Rus i da laže koliko dobro priča ruski", kaže Rina uz smeh.

Srpski je bio najveći izazov.

"Htela sam da pričam sa ljudima, ali nisam mogla. Jezik mi je bio najveći izazov."

Danijel objašnjava da je jezik učila kroz svakodnevicu.

"Išli smo na slave, rođendane, druženja... 'Dobar dan', tamo 'vamo, i tako."

Danas Rina kaže da želi da bude prava srpska snajka.

"Sve učim, sve probam. Moram da upoznam tradiciju, praznike, da živim kao svi."

Posebno joj se dopada Badnji dan.

"Volim dan pred Božić. Svi idu sa decom, bacaju badnjak u vatru, pevaju, veseli su. Srpski narod je baš veseo."

Zanimljivo je da su se običaji na svadbi u mnogo čemu poklopili. I u Kazahstanu, kao i u Srbiji, mladoženja plaća za mladu. Kod njih, kada mlada dođe u muževljevu porodicu, dobija minđuše.

"Samo kao poklon, kao znak da si sada naša snajka."

Bombone se bacaju i tamo i ovde. Razlike postoje, ali nisu suštinske.

Prelazak u pravoslavlje za Rinu nije bio dramatičan preokret.

"Već sam nosila krst, ali nisam znala zašto. Samo sam tako osećala."

Krstila se zajedno sa decom, a venčali su se u crkvi. Kum koji je krstio Danijela krstio je i njihovu ćerku, po starom kumstvu.

Rakija ima dušu

Ako postoji trenutak koji će Rina zauvek pamtiti, to je prvi susret sa rakijom.

"Kad sam prvi put probala rakiju, tuširala sam se obučena. Sedela sam kod kuće i zvala taksi da idem kući, a drugarica mi kaže da sam već kod svoje kuće."

Verovatno je bila šljivovica. Kaže da vodka nema ukus, samo alkohol, dok rakija ima dušu.

Od srpske hrane najviše voli pečenje, posebno jagnjetinu, ali i ćevape i lepinje. Naučila je da pravi sarmu, jer slično jelo postoji i u Kazahstanu.

Kazahstanska kuhinja obiluje testom i mesom, uključujući konjsko. Jede se bešbarmak, baursak, ali i boršč i ruska salata, jer su kulture dugo bile isprepletane. Kaže da joj nedostaje konjsko meso i da joj ga porodica nekad šalje iz Kazahstana, kao i njihov specifičan tvrdi sir. Uštipci se prave i ovde i u Kazahstanu, ali njihova verzija nema šećer.

U Srbiju su se preselili zbog deteta.

"Htela sam da moja ćerka ima bolji život. Rekla sam Danijelu da on radi, a da ću ja da vodim blog i da zarađujem, da ne zavisim od njega." Danijel je to prihvatio bez zadrške.

"Bolje je ovde za dete, za školu, za sve."

Njihova ćerka Marina govori i ruski i srpski. U kući se mešaju dve kulture, ali bez napetosti.

"Ja mislim da je sve isto. Kad imaš ljubav, sve je isto", kaže Rina.

Danas vodi blog na ruskom i srpskom, sama snima, montira, pravi reklame i beleži milione pregleda.

"Mislila sam da nikoga neće zanimati moj život, a dobila sam dva miliona pregleda."

Napravila je Instagram profil i Danijelu, koji se u Srbiji bavi završnim radovima.

"Žena mi je napravila profil. Ljubav pobeđuje i to je to", kaže on.

Na pitanje o tajni braka, Danijel odgovara jednostavno.

"Porodica mora da bude na prvom mestu. Mora da postoji razumevanje i kompromis. Ako ima sloge, ideš napred. Ako nema sloge, nema ni napretka."

Rina dodaje uz osmeh: "Muž mora da sluša svoju ženu."

I možda najvažnija rečenica njihove priče glasi:

"Ljubav pobeđuje sve. I jezik i razlike u kulturi. Sve se da naučiti."

I može da se počne od nule. U drugoj zemlji. Sa drugačijim jezikom. Ali sa istim snovima.