Sa prvim toplim danima mnogi razmišljaju o bašti, ali ih često zaustavi uverenje da je baštovanstvo naporno, komplikovano i rezervisano samo za one sa mnogo slobodnog vremena. Ipak, istina je mnogo jednostavnija, kažu stručnjaci, jer uz dobru organizaciju i realna očekivanja, sopstvena hrana može da raste i u najzaposlenijem dvorištu.

Dolazak proleća i početak nove baštovanske sezone pravo je vreme da se razbiju mitovi o uzgoju sopstvene hrane. Baštovanstvo može da se prilagodi svakodnevici, a ključ nije u velikim planovima, već u pametnom početku.

Najčešća greška početnika su preambiciozne zamisli - ogromna bašta bez iskustva ili uzgoj zahtevnih biljaka bez dovoljno vremena za učenje. Umesto odustajanja, rešenje je prilagođavanje te tri dobro organizovane gredice mogu biti velika promena i prvi korak ka zdravijem i ispunjenijem životu.

Na TikTok stranici edukativne baštovanske platforme „trag.biljke1“ nedavno su podeljeni saveti upravo za početnike koji žele da sezona krene bez stresa.Poruka je jasna, vi niste poljoprivredni proizvođač, već baštovan. Zato birajte kulture brzog uzgoja, one koje možete brati već za 30 do 60 dana, i dozvolite da vam bašta bude užitak, a ne obaveza.

bašta 4.jpg
Foto: TikTok/ Printscreen/Tragbiljke1

- Iznenadilo me da svaka druga osoba misli da je baštovanstvo naporno i stresno, a da tebi baštovanstvo bude užitak daću ti tri saveta. Ti nisi poljoprivredni proizvođač, ti si baštovan i zato nemoj da uzgajaš kulture čije ćeš plodove čekati 90, 120 dana već kulture za brzi uzgoj koji će da te nahrane za 60 dana, a njih je mnogo - kazala je žena i dodala da su ovo kulture koje je moguće brati od 30 do 60 dana. 

10 kultura koje će vam najbrže dati plodove u bašti 

Proleće

  • grašak
  • rukola
  • blitva
  • spanać
  • mladi luk
  • rotkvice 
  • salata 
  • kelj
Biljke koje uspevaju i u baštama početnika  Foto: TikTok/ Printscreen/Tragbiljke1

Leto

  • krastavac
  • tikvice
  • kelj
  • blitva

- Tebi trebaju kulture koje poseješ, zalivaš i ubereš i takvih kultura u bašti je puno. Jedna od njih je krompir, beli luk, bob, spanać grašak...

- I ako nemaš puno vremena celu baštu radi u direktnoj setvi, a to znači - ubaciš seme i biljku i dalje ne presađuješ. Postoje biljke koje obavezno idu kao presada u baštu - paradajz, patlidžani, paprike kupusarice, a njih možeš i da kupiš od nekog baštovana i tako baštovanstvo prilagodiš vlastitom životu.

Rukola
basta-sargarepa.jpg
Naledi Repaja
Screenshot 2025-09-09 113543.jpg