Mnoge žene osećaju strah i nesigurnost da bi mleko moglo da nestane kada su pod pritiskom, umorne ili zabrinute. Ipak, majčino mleko je prilagođeno potrebama bebe, a njegova proizvodnja može da se održi uz pravilnu tehniku dojenja i adekvatnu podršku.

Kako stres može privremeno da uspori oslobađanje mleka, ali ne i da smanji njegovu količinu u dojci, za "Puls Srbije", govorila je Vesna Ivanović - patronažna sestra i savetnica za dojenje.

- Na početku je važno objasniti šta je zapravo stres. Za mamu je i sam porođaj stres, zatim period nadolaska mleka, a tu su i brojni spoljašnji faktori poput okoline, interneta i različitih saveta koji često dodatno zbunjuju. Nauka je dokazala da usled akutnog stresa dolazi do slabijeg otpuštanja mleka. U tim trenucima izostaje oksitocinski refleks - mleka ima, ali ga organizam zadržava. Prolaktin je i dalje prisutan i podstiče stvaranje mleka, ali bez oksitocinskog refleksa nema njegovog otpuštanja. Dakle, problem nije u količini mleka, već u njegovom izlasku - rekla je Ivanović.

Vesna Ivanović - patronažna sestra i savetnica za dojenje Foto: Kurir Televizija

Dodala je da na duže staze, kada je mama izložena hroničnom stresu, period dojenja može biti kraći.

- To znači da produženi stres može uticati na trajanje laktacije - ukoliko stres potraje, može doći do njenog prestanka. Međutim, u akutnim situacijama stresa reč je samo o privremenom zastoju u otpuštanju mleka, dok mleko i dalje postoji u dojci. Zato je oksitocinski refleks izuzetno važan.

Položaj deteta pri dojenju

- Znamo da se mleko stvara još tokom trudnoće - proces laktogeneze počinje oko 16. nedelje, kada kreće stvaranje kolostruma. Nakon porođaja svaka žena ima mleko. Međutim, važno je obratiti pažnju i na položaj pri dojenju. Ako mama drži napeta ramena, ako lakat nije u dobrom položaju ili joj je telo ukočeno, organizam to može registrovati kao stres, što ponovo može otežati otpuštanje mleka - objašnjava Ivanović.

Nadovezala se da se u praksi često pokazuje da je problem u nedostatku adekvatne edukacije ili u pogrešnim informacijama.

Foto: Shutterstock

- Zato je ključno da mama dobije stručne, proverene savete i da se osnaži pravim znanjem. Kada se namesti u udoban položaj, kada je beba pravilno postavljena i ima dobar refleks sisanja, kada su pelene mokre i prati se njihov broj, mama počinje da preuzima kontrolu nad situacijom. Tada njena tenzija opada, raste samopouzdanje i ona zna da njena beba nije gladna.

