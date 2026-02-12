Slušaj vest

Kosta je dete iz prve uredno vođene i kontrolisane trudnoće. Rođen je u 39. gestacijskoj nedelji. Nakon rođenja zadržan je u bolnici zbog povećanog CRP i pušten nakon 10 dana kada se stanje stabilizovalo.

Sa 10 meseci njegovo stanje je praćeno u Specijalnoj bolnici za cerebralnu pralizu i razvojnu neurologiju zbog povišenog tonusa mišića uprkos kom je Kosta ipak mogao da ustaje, puzi, govori, hoda uz pridržavanje za predmete.

Sa 17 meseci Kosta dobija "Covid 19" infekciju nakon čega počinje da gubi funkcije i doživljava ozbiljnu regresiju u razvoju. Na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" dijagnostikovana mu je atrofija malog mozga i redukcija volumena supratentorijalne bele mase.

Ustanovljena atrofija malog mozga

- Nakon korone, njegovo zdravstveno stanje se drastično pogoršalo. Kosta je iznenada prestao da priča, puzi, ustaje, hoda, sedi samostalno i uspostavlja kontakt očima - izgubili smo sve. Detaljnom dijagnostikom ustanovljena je atrofija malog mozga, redukcija supratentorijalne bele mase i genetska mutacija, prvi put zabeležena kod njega. Nažalost, Covid je pokrenuo ove mutacije - navodi se u objavi na Instagram stranici "za__kostu", i dodaje:

Kako pomoći Kosti: - Upiši 1331 i pošalji SMS na 3030 - Jednokratna pomoć 200 RSD - Uplatom na dinarski račun: 160-6000001468113-92 - Uplatom na devizni račun: 160-6000001468086-76 IBAN: RS35160600000146808676 SWIFT/BIC: DBDBRSBG Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Tri godine traje naša borba. Kosta se suočava sa epilepsijom koja ne reaguje na lekove i svakodnevnim napadima koji ga dodatno iscrpljuju. U Srbiji nažalost nema leka za našeg dečaka, pa smo pretražili svet tražeći rešenje. Naša upornost se isplatila - na Univerzitetu u Misuriju u SAD razvijaju personalizovanu gensku terapiju specijalno za Kostu.

Cena leka 3 miliona dolara

Sredstva su potrebna za gensku terapiju, dijagnostiku, lečenje, lekove, fizikalne terapije, rehabilitacije u zemlji i inostanstvu, logopedske i defektološke tretmane, senzorne i psihomotoričke vežbe, hipoterapije, specijalističke preglede,ortopedska pomagala, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

- Cena ovog leka iznosi neverovatnih 3 miliona dolara i sada nam je vaša podrška važnija nego ikada. Imamo samo 3 meseca da prikupimo sredstva. Uz vašu pomoć, verujemo da ćemo uspeti! Iza nas stoji ogromna armija dobrih ljudi i znam da ćemo iz ove borbe izaći kao pobednici - navodi se u objavi na Instagram stranici "za__kostu".

Kurir/ Blic