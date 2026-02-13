Slušaj vest

Povodom Dana državnosti Srbije - Sretenja, koji se ove godine obeležava 15, 16. i 17. februara, u Beogradu će važiti izmenjen režim rada javnih službi, trgovinskih objekata i pojedinih gradskih sistema, saopštio je Sekretarijat za privredu.

Tokom prazničnih dana javna uprava, banke, pošte i vrtići neće raditi, dok će tržni centri, supermarketi i deo uslužnih delatnosti funkcionisati po prilagođenom ili redovnom radnom vremenu.

Ono što je sigurno, to je da tokom zvaničnih neradnih dana za Dan državnosti Srbije tokom Sretenja koji su ove godine 15. 16. i 17. februara neće raditi javna uprava, banke, pošte, vrtići, dok su đaci u srpskim školama tada svakako na raspustu.

Đaci na raspustu, vrtići ne rade

Da podsetimo, sretenjski raspust za osnovce i srednjoškolce u Srbiji stiže samo četiri nedelje nakon zimskog raspusta. Đaci u centralnoj Srbiji će tako na raspustu biti od subote, 14. februara pa do ponedeljka, 23. februara, kada se vraćaju na nastavu. Ipak, postoje razlike u zavisnosti od regiona. Đaci u Vojvodini neće imati Sretenjski raspust, i vraćaju se u školske klupe već u sredu, 18. februara, za razliku od vršnjaka iz ostatka Srbije koji se vraćaju 23. februara.

Takođe, vrtići u Srbiji ne rade kada su zvanično neradni dani, tako da će za Sretenje biti zatvoreni u ponedeljak i utorak.

Radno vreme tržnih centara

Tržni centri trebalo bi da rade ta tri dana po redovnom radnom vremenu, od 10 do 22 sata. Isto važi i za multipleks bioskope i prodavnice u tržnim centrima. Tako da ako ne otputujete nigde za praznike, moći ćete mirno u šoping.

Radno vreme supermarketa

Što se tiče supermarketa, većina prodavnica i velikih lanaca marketa, radiće po ustaljenom radnom vremenu. Napominjemo da se iz velikih trgovinskih lanaca još nisu zvanično oglasili povodom radnog vremena, ali prema iskustvu do sada, uvek su radili uobičajeno na ovaj praznik.

Ipak, može se desiti da radno vreme manjih prodajnih lanaca i zanatskih i trgovinskih objekata može da varira.

Besplatan parking

JKP "Parking servis" trebalo bi da, kao što je ustaljena praksa za državne praznike, ne kontroliše i naplaćuje parkiranje u zoniranim delovima grada tokom Sretenja.

Naime, parking je uvek besplatan tokom zvanično neradnih dana, a kako je to ovaj put nedelja, ponedeljak i utorak, treba očekivati da tih dana parking u zoniranim delovima grada bude besplatan.

Javne garaže rade neprekidno

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks Međunarodni terminal kako je uobičajeno za državne praznike trebalo bi da budu neprekidno otvoreni tokom praznika i rade po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Rad pošti

Kada je u pitanju radno vreme pošti, kao i ranijih godina na državni praznik Sretenje trebalo bi da rade dežurne pošte. Takođe, pošte sa celodnevnim radnim vremenom kako je to i ranije bio slučaj za državne praznike trebalo bi da rade kraće i njima bi radno vreme trebalo da bude do 14 časova, najduže do 15 časova.

Radno vreme pekara

One po pravilu za praznike imaju najšarenije radno vreme, a sve zavisi od samog gazde. Realno je da će u sredu mnoge raditi skraćeno ili neće raditi. Računajte da će one koje inače rade od 0-24 biti otvorene svih dana kada se praznuje Sretenje.

Radno vreme apoteka

Državne apoteke, one u sistemu "Apoteka Beograd", ne rade tokom zvaničnih neradnih dana, ali postoji lista dežurnih apoteka koje moraju da rade svih dana.

Što se tiče privatnih apoteka, uglavnom će raditi samo one koje inače dežuraju non-stop.

Javni gradski prevoz - red vožnje za praznike i spisak izmena brojnih linija

Zbog državnog praznika Dana državnosti Srbije - Sretenja, u subotu, 15. februara i ponedeljak, 17. februara, doći će do promene u radu linija javnog prevoza, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Kako su najavili, na svim linijama javnog prevoza biće primenjen red vožnje za nedelju.

Kako rade benzinske pumpe

Kao i ranijih godina, benzinske stanice, za praznike na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda trebalo bi da rade od 0 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Taksisti po skupljoj tarifi

Dok ćemo tokom ova tri neradna dana imati besplatan parking, taksi usluge tih dana plaćaćemo znatno više. Naime, tokom prazničkih dana primenjuje se druga, skuplja tarifa.

Taksi se po drugoj tarifi plaća od 22 do 6 ujutru, zatim nedeljom, kao i tokom državnih praznika. Tako da računajte da ćete skuplji taksi plaćati već od subote od 22 pa do srede do 6 ujutru.

Start u sve tri tarife košta 320 dinara, vožnja po kilometru košta 105 dinara u prvoj (radni dani i subota od 6.00 do 22.00), 135 u drugoj (22.00-6.00, praznicima i nedeljom) i 210 dinara u trećoj tarifi (van gradskog područja). Čekanje po času taksisti naplaćuju 1.800 dinara.

Dežurne bolnice u Beogradu za februar

Kada je u pitanju rad zdravstvenih gradskih ustanova u Beogradu, Gradski zavod za javno zdravlja Beograda objavio je spisak dežurnih zdravstvenih ustanova

Kako je po zakonu

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji "ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana", a pošto 16. februar ove godine pada u nedelju, neće se raditi i 17. februara.

Kako saopštavaju iz Sekretarijata za privredu, prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda, kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata na Sretenje - Dan državnosti Srbije 2025. godine, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema sledećem rasporedu:

- 15. februara (subota): dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 18 časova

- 16. februara (nedelja), dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni

- 17. februara (ponedeljak), dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 12 časova

- na dan državnog praznika - Sretenje (15. i 16. februara), nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Međutim, treba imati na umu da bez obzira što po zakonu određeni privredni subjekti ne moraju da rade, u realnosti to često bude drugačije, odnosno očekuje se će većina trgovinskih lanaca raditi uobičajeno.

Kurir/ Blic