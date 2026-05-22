Deformiteti penisa mogu nastati usled urođenih anomalija, stečenih bolesti poput Pejronijeve bolesti, fizičkih povreda ili gojaznosti. Najčešći uzroci uključuju nepravilnosti u razvoju tokom puberteta, stvaranje ožiljnog tkiva na kavernoznim telima, ali i obimne masne naslage u genitalnoj regiji.

Tema muškog polnog organa i dalje je tabuu, uprkos tome što se o njoj često govori. Urolog Aleksandar Milošević istakao je, govoreći o deformitetima i šta se smatra normalnom veličinom penisa kod odraslih muškaraca.

- Penis od 7 centimetara je donja granica kada govorimo o normalnim veličinama, a gornja granica veličine penisa je od 16 do 17 centimetara. Normalna veličina muškog genitalnog organa kod Evropljana je 14 centimetara, kod Afroamerikanaca je veća za nekoliko centimetara, a kod muškaraca sa istoka za nekoliko centimetara manja - istakao je urolog Aleksandar Milošević za Kurir televiziju.

Jedna od najređih anomalija je difalija, stanje u kojem se muškarac rađa sa dva penisa. Prema procenama, javlja se kod jednog od šest miliona muškaraca.

Pušenje može da "skrati" penis za 1cm

Stručnjaci upozoravaju i da određene životne navike mogu negativno uticati na seksualno zdravlje. Pušenje, osim što šteti plućima i krvnim sudovima, može uticati i na smanjenje penisa, dok se među namirnicama koje se dovode u vezu sa padom testosterona, manjim brojem spermatozoida i erektilnim problemima navode slanina, soja, šećer i alkohol.

- Pušenje nije štetno samo za vaša pluća i respiratorne organe, već i za vaš penis, utiče na veličinu loše, veoma loše... Može da ga skrati za čitav centimetar - kaže doktor.

Slanina je omiljena mnogima, a zauzima prvo mesto na listi namirnica koje utiču na smanjenje. Za ove namirnice se smatra da smanjuju broj spermatozoida, nivoe testosterona i da su povezane sa erektilnim poteškoćama uključuju:

  • Slanina
  • Soja
  • Šećer
  • Alkohol

U Srbiji raste broj deformacija

Milošević navodi da se poslednjih godina beleži porast broja anomalija genitalnih organa kod dece, iako tačan uzrok još nije poznat.

- Moguće je da određeni faktori iz ishrane i hormoni prisutni u hrani utiču na razvoj ploda tokom trudnoće. Primećujemo da je sve više dece rođene sa deformitetima genitalija - objasnio je urolog. on je objasnio.

On ističe da je pravovremena operacija ključna, jer deca nakon intervencije mogu da vode potpuno normalan život bez seksualnih problema u odraslom dobu.To je takođe bezbolnije i za dete i za roditelje. 

- Ako se operacija uradi dovoljno rano, dete kasnije često neće ni znati da je imalo anomaliju. To je ujedno manje traumatično i za dete i za roditelje - rekao je Milošević.

