Vest o smrti četvorogodišnje devojčice Eme, 4. februara u čačanskoj bolnici, posle rutinske operacije krajnika, svako u Srbiji je dočekao s bolom.

Čovek osetiti tugu, strah, nemoćno izgovori reči: „Jadno dete“, pita se: „Kako je roditeljima?“, traži pravdu: „Šta se desilo, kako, ko je pogrešio - svako ko je kriv mora da odgovara“. Užasan događaj je otvorio razna pitanja i izveo je ljude na ulice. Ljude koji traže pravdu, daju pijetet, ali neki od njih i zalaze u sfere koje ne treba mešati.

Protest se desio spontano ili organizovano, a povici su se vrlo brzo ispolitizovali pominjanjem ljudi sa vlasti i komentarima “Ovi nas biju, vi nas ubijate“. U istoj ustanovi, Opštoj bolnici u Čačku, u noći između 11. i 12. februara dogodio se još jedan tragičan ishod, kada je tridesetosmogodišnji muškarac preminuo u postoperativnom toku, takođe nakon operacije krajnika. Vršilac dužnosti direktora bolnice Dejan Dabić je podneo ostavku, a Minsitarstvo zdravlja je uputilo eksternu kontrolu. Politizovanje tragedija je ušlo u novi zamah. Ovo je tema Usijanja. Gosti:

Dr Vladimir Jakovljević, profesor na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu dr Rajko Petrović, Institut za evropske studije prof. dr Aleksandar Lukić, posebni savetnik ministra informisanja prof. Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunarodne saradnje