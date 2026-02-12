Slušaj vest

U razmaku od samo nekoliko dana dogodila su se dva tragična ishoda u čačanskoj bolnici, u istoj ustanovi, nakon praktično iste operacije. Prvo je građane šokirala vest o smrti četvorogodišnje Eme, a sinoć je nakon iste intervencije preminuo i tridesetosmogodišnji muškarac iz Niša.

Da li su operacije krajnika rutinske ili ne, i kakve rizike sa sobom nose, o svemu tome govorio je doktor Vladan Šubarević sa Instituta za majku i dete u Beogradu.

Dve velike tragedije

- Dve velike tragedije, ali ova prva sa devojčicom svakako pripada onim najtežim situacijama. Tragedija pre svega za roditelje i naravno za sve druge ljude koji su bili bliski sa detetom ali naravno to je jedna tragedija koja svakako unosi nemir u naš život, unosi sumnje u zdravstveni sistem. To su situacije koje ne treba da se dogode. Situacija koja se desila sa Emom je jedna toliko retka situacija da je gotovo nezabeležena u svetskoj literaturi - rekao je doktor Šubarević.

Foto: RINA

Razlika između operacije krajnika i operacije trećeg krajnika

Šubarević napominje da operacija krajnika nikako nije rutinska intervencija, ali da smrtnost zaista jeste retka.

- Operacija trećeg krajnika samo po sebi spada u jednu od najbezbednijih intervencija i tu je smrtnost takva da jedva da imate poneki podatak. Kod operacije krajnika moramo da razdvajamo te dve stvari - operaciju krajnika i trećeg krajnika, ogromna je razlika. Situacija je drugačija, kod operacije krajnika se već opisuju smrtni slučajevi, ali takođe retki. Na primer, kod operacije krajnika smrtnost je 3 do 7 slučajeva na 100.000 operacija. Što je 0,03 do 0,07, znači zaista je mala smrtnost, pogotovo upoređujući sa nekim drugim operacijama. Ali bez obzira na to, takvu intervenciju ipak ne bih zvao rutinskom. Jer suštinski rutinske operacije u opštoj anesteziji za mene lično ne postoje. Naravno da su to česte operacije, pa se zbog toga možda nazivaju rutinskim.Ne samo kod nas, nego svuda u svetu spadaju u najčešće izvođene hirurške intervencije, ali ne smeju se zvati rutinskim. Svaki pacijent, naročito svako dete je jedan svet za sebe, tako mu treba pristupiti i sve moguće mere opreza voditi - navodi on.

- Treći krajnik kao operacija spada u jedne male hirurške intervencije koje se izvode u današnje vreme u opštoj anesteziji i tu ne bi smelo biti hirurških problema, nikakvih vrsta komplikacija. E sad druga stvar, dolazimo do mogućih anestezioloških komplikacija rekao sam, radi se u opštoj anesteziji. Tu postoji jedna grupa mogućih komplikacija. Ja možda nisam kompetentan da pričam o tome, to bi neki anesteziolog mogao više da vam govori o mogućim komplikacijama. E sad šta je tu bilo u ovom konkretnom slučaju, mi sad ne znamo - objasnio je dr Šubarević.

preminula devojčica Foto: RINA

U kakvom je stanju devojčica došla na Institut

- Pa ja to ne znam, ja nisam bio prisutan, ona je odmah prebačena u našu intenzivnu negu, tamo gde su takođe anesteziolozi. I pošto znam koji su je anesteziolozi primili tamo, to su zaista dvoje vrhunskih anesteziologa. Ako je neko mogao da pomogne detetu u tom momentu, to su bili ti ljudi. Nažalost, nisu uspeli.

- Buđenje iz anestezije je svakako jedan važan moment u davanju anestezije. Tu se jedni lekovi ukidaju drugi lekovi se dodaju i to je taj trenutak kada zaista može doći do komplikacija, da se razumemo, ne bi trebalo da dođe nikada do takve komplikacije, ali su moguće, dešavaju se i nama u Institutu. Anesteziolozi ih rešavaju vrlo lako. Imaju način kako ih rešavaju. Postoje procedure kako se to rešava i to, bar što se tiče Instituta, funkcioniše besprekorno - navodi on.

Doktor napominje da je važno sačekati rezultate istrage kako bi se utvrdio razlog ovakve tragedije. Kako kaže, vrlo je nezahvalno sada govoriti o mogućim uzrocima.

- Ja bih stvarno sačekao rezultate istrage, jer to sad komentarisati, a da nemamo zaista ni jedan podatak, nemamo pojma šta je bilo, nismo bili prisutni tamo, je vrlo nezahvalno komentarisati. Država ima mehanizme koje je pokrenula i koje će sigurno dati transparentne rezultate. I onda ćemo znati mnogo više. Sve detalje - kazao je on.

Koliko je opasna operacija krajnika

Dr Šubarević ističe da operacija krajnika ne spada u složene zahvate, ali svakako da uvek mora postojati oprez ukoliko nešto krene po zlu.

- Tehnički za izvođenje nisu složene intervencije. Pogotovo operacija trećeg krajnika je jedna veoma jednostavna intervencija, gde vi bukvalno kiretirate to tkivo adenoida koje je tamo sa druge strane nosa, što bi se reklo iza. Nakon toga se krvarenje zaustavlja relativno lako sa nekoliko tupfera i dete potpuno bezbedno i čisto izlazi iz sale. Operacija krajnika zna da bude složenija, nekada su lagani za intervenciju i za odstranjivanje, nekada su malo teži, ali svejedno, to svakako ne spada u kategoriju složenih intervencija. Kod krajnika je jedino nezgodno što to vuče sa sobom jedan postoperativni tok koji traje dve nedelje. Mi to često pričamo pacijentima, to znači da se operacija ne završava tog dana nego se završava za dve nedelje. Kad prođe dve nedelje od operacije, pacijenti su ušli u bezbednu zonu i mogu da se vraćaju normalnom životu. Do tada su na oprezu jer su moguće određene komplikacije u vidu kasnih krvarenja, sve dok potpuno ne zarastu u potpunosti - navodi dr Šubarević.

Foto: Parilov/Shutterstock

Šta sve može da pođe po zlu

Doktor Šubarević kaže da tokom operacije nikada ništa ne bi smelo da pođe po zlu, ali nažalost, situacija u Čačku pokazala je da ipak može.

- Po mom mišljenju, da ste me to pitali pre sedam dana, pre nego što se ovo desilo, ja bih vam rekao ne sme ništa da pođe po zlu. To bi bio moj odgovor. Sada kad se nešto ovako desilo, gledamo da može da krene nešto po zlu. Sa gušenjem i sa otežanim disanjem. Po meni to može da se rešava, ali nekada krene takva jedna situacija gde se sve pogoršava, onda bude sve gore i gore i onda uđemo u jednu situaciju koja je krajnje teška i za rešavanje i dođe to ovakvih tragedija. Ja opet moram da vam kažem pošto se sve ovo desilo ja sam malo tražio po literaturi. Smrtni slučaj kod operacije trećeg krajnika je gotovo nepoznata situacija u svetu. Ne mogu da nađem da se negde desilo, za razliku od krajnika. Tako da je ovo toliko jedan presedan koji se desio, da svi mi u tome sad da se teško snalazimo i nemamo prave odgovore na pitanja koja nam se postavljaju. Ovo je ekstremni slučaj - kazao je Šubarević.

Podsećamo, muškarac (38) iz Niša, preminuo je protekle noći u Opštoj bolnici u Čačku nakon operacije krajnika. Prema zvaničnom saopštenju Ministarstva zdravlja, nije imao srpsko zdravstveno osiguranje i samoinicijativno se prijavio na hiruršku intervenciju.

Posao na ORL odeljenju u Čačku preuzeli lekari UKC Srbije i UKC Kragujevac

Ministarstvo zdravlja je uputilo svoje inspektore u Čačak, a odlukom ministra zdravlja Zlatibora Lončara, rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su lekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odeljenju u kratkom vremenskom roku".

Pored toga, ministar zdravlja Zlatibor Lončar dao je nalog o uvođenju privremenih mera u OB Čačak, koja podrazumeva preuzimanje rukovođenja ovom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu.

Foto: sasirin pamai/Shutterstock

Ema (4) preminula nakon operacije trećeg krajnika

Podsetimo, devojčica Ema M. (4) iz okoline Čačka preminula je nakon operacije trećeg krajnika. Nakon što je zbog komplikacija iz Čačka hitno transportovana za Beograd, devojčica je preminula na Institutu za majku i dete.

Oglasila se majka devojčice

Majka devojčice, Sanja, opisala je trenutke nakon operacije:

- Meni je jedna sestra prvo rekla kako je operacija gotova i da je bude, ali nakon toga se vratila u salu i tamo bila čini mi se oko tri sata i kada je izašla samo mi je rekla da ne zna šta se desilo, ali da je stanje teško i da Boga moli da moja Ema preživi - kaže majka Sanja.