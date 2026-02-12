Slušaj vest

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je večeras da će nadležne inspekcije utvrditi šta se tačno dogodilo tokom operacija krajnika u Čačku, nakon kojih su umrli devojčica Ema (4) i muškarac (38) i izrazio saučešće porodicama žrtava.

- Kakva reakcija može da bude nego da se osećate tužno i pretužno. Svaki lekar, uči i usavršava se, specijalizira, samo iz jednog razloga, da bi nekome pomogao i da bi nekome spasio život. Ne učimo, ne radimo to da bi nekoga izgubili. Onda, kada se to desi, osećate se poraženo i tužno - kaže ministar.

Istraga će utvrditi detalje

Šta se dogodilo u oba slučaju, kaže ministar, utvrdiće istraga.

- Upravo to će, utvrditi sve inspekcije koje postoje, tu postoji sada i šire ide, uključilo se i tužilaštvo i svi koji treba i oni će na kraju doneti odluku o tome. Ne želim unapred da prejudiciram kakva god je odluka. Ko bude odgovoran, utvrdi se odgovornost, biće sankcionisan, kažnjen. Znači tu građani ne treba uopšte da imaju dilemu. Samo malo strpljenja da utvrdimo sve činjenice, da se ne ogrešimo, da ne pogrešimo nešto. Moramo sačekati nalaz obdukcije, da ukrstimo sve te izveštaje i da se donese zaključak i kažem ko je kriv da bude kažnjen.

Opšta bolnica Čačak Foto: RINA

- U ovom momentu, kažem, ne možemo da utvrdimo da li je bilo ili nije bilo greške. Ali ono što znamo i što smo potvrdili, a to je da ne može i ne sme da se desi da otpusna lista se šalje vajber porukom, da se nema komunikacije sa porodicom, da se porazgovara sa njima, da se kaže i pričam o nekim ljudskim stvarima, nešto ljudski što morate da odradite kao zdravstveni radnik. Ono na čemu insistiram i želim ovim putem da apelujem, a to je da se mi lekari, zdravstveni radnici, bavimo svojim poslom. Prema tome, moramo da izvučemo pouku iz svega ovoga. Jedna će biti kada budemo znali rezultate, a druga koja mora da važi od ovog momenta, a to je moramo da budemo ljubazni prema pacijentima, prema rodbini. To je nešto što mora podhitno da se izvede, da se izbaci sva politika iz zdravstva. Nema mesta politici u zdravstvu da se neko bavi u zdravstvenoj ustanovi, pomažući ljudima da se bavi politikom, mora da se bavi samo pomaganjem ljudi i lečenjem ljudi. To je osnov od koga mora se krenuti i tu neće biti nikakve tolerancije.

Ispitaćemo sve detalje

Ministar je govorio i o slučaju muškarca koji je umro u bolnici u Čačku.

- On je za tu doktorku čuo, imao je veliku želju da se operiše kod nje, živeo je u inostranstvu nije osiguranik, morao je da plati tu intervenciju. Sve intervencije imaju svoje cene, kad niste osiguranik možete da ih platite. Nažalost, on je imao više pridruženih faktora rizika. Njemu je to smetalo zbog spavanja, imao je probleme. Hteo je to da reši, potpisao je da želi operaciju, ali kažem, to su deo detalja, ispitaćemo sve druge detalje i onda će oni ljudi koji su najstručniji za to doneti odluku o tome šta se to stvarno desilo i sve institucije koje trebaju da urade svoj posao - zaključio je ministar.