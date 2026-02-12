Slušaj vest

Čovek oseti tugu, strah, nemoćno izgovori reči: "Jadno dete", pita se: "Kako je roditeljima?", traži pravdu: "Šta se desilo, kako, ko je pogrešio - svako ko je kriv mora da odgovara".

U istoj ustanovi, Opštoj bolnici u Čačku, u noći između 11. i 12. februara dogodio se još jedan tragičan slučaj, kada je tridesetosmogodišnji muškarac preminuo u postoperativnom toku, takođe nakon operacije krajnika. Vršilac dužnosti direktora bolnice Dejan Dabić je podneo ostavku, a Minsitarstvo zdravlja je uputilo eksternu kontrolu.

Na ovu temu, za Kurir televiziju, govorili su dr Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije, prof. dr Aleksandar Lukić, posebni savetnik ministra informisanja, prof. Stevica Deđanski izCentra za razvoj međunarodne saradnje i dr Vladimir Jakovljević, profesor na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

- Pre svega, to je strašna tragedija. Vest o smrti četvorogodišnje devojčice, kao i mladog čoveka koji je došao na rutinsku operaciju, zaista je katastrofalna. Gotovo je neverovatno da se u roku od samo sedam dana, na istom odeljenju iste bolnice, dogode dva takva ishoda. To deluje kao da je iz rubrike "verovali ili ne" - rekao je Jakovljević.

Dr Vladimir Jakovljević, profesor na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Foto: Kurir Televizija

Dodao je da se na osnovu informacija iz medija može samo reći da je došlo do nepredviđenih komplikacija nakon operacija, koje su, nažalost, imale tragičan ishod.

Pokrenute uobičajene procedure

Lukić smatra da utvrđivanje okolnosti u ovakvim slučajevima može brzo da se uradi, ali je važno da se ne postupa brzopleto.

- Potrebno je reagovati brzo, ali temeljno i odgovorno. Situacija jeste nesvakidašnja i razumljivo je što je izazvala snažne reakcije javnosti. Međutim, ne bi trebalo dozvoliti da emocije ili društveni pritisci utiču na tok postupka, niti da se bol porodica zloupotrebljava.

- U svemu ovome treba razlikovati nekoliko aspekata. Prvi je medicinski - neophodno je precizno utvrditi šta se tačno dogodilo i koji su uzroci smrti u oba slučaja. Ipak, mora se naglasiti da je neobično da se u istoj bolnici, na istom odeljenju, u razmaku od svega nekoliko dana, dogode dva smrtna ishoda nakon istog zahvata, koji se inače smatra rutinskim. Postoje manje ili više rizični zahvati, ali svaka operacija nosi određeni rizik i mogućnost neželjenog, pa i smrtnog ishoda - objasnio je Lukić.

Naveo je da upravo zbog te zabrinjavajuće koincidencije, smatra da je neophodno da se sve ispita do najsitnijeg detalja - šta se tačno dogodilo i koji su uzroci smrti.

prof. dr Aleksandar Lukić, Institut za političke studije Foto: Kurir Televizija

Niz nesrećnih okolnosti Nadovezao se Deđanski: - U principu imam poverenje, iako ne bez rezerve. Međutim, u situaciji u kakvoj se kao društvo nalazimo, verujem da će eksterna komisija i nadležne inspekcije uraditi svoj posao do kraja. U ovakvim slučajevima niko ne sme biti pošteđen odgovornosti. Ako je došlo do greške, mora se tačno utvrditi ko je pogrešio, na koji način i zbog čega su devojčica i taj čovek izgubili život. Svaki detalj mora biti rasvetljen.

- Cela Srbija tuguje zbog ova dva tragična slučaja. Istovremeno, mnogi građani osećaju strah - jer svako može da se nađe u situaciji da ode na operaciju. To je potpuno ljudski. Kada se dogode ovakve tragedije, normalno je da cela zemlja tuguje - i zbog devojčice i zbog ovog čoveka. Ljudi se poistovećuju, jer svako od nas ili neko naš može sutra da se nađe u bolnici, ne samo u Čačku, već bilo gde - rekao je Deđanski.

Dodao je da ne samo oni lekari koji su na tom odeljenju, već širom zemlje, osećaju teret i odgovornost, pa i ličnu nelagodu zbog svega što se dogodilo.

prof. Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunarodne saradnje Foto: Kurir Televizija

Onaj ko je odgovoran, mora snositi posledice

Petrović kaže da se dobija vrlo ružna dimenzija kada se tragedija koristiti za političke poene.

- U ovom kontekstu, takvo ponašanje deluje monstruozno. Postoje pojedinci i grupe koji već duže vreme svaku nesreću pokušavaju da iskoriste u političke svrhe. Ne kažem da među njima nema iskreno zabrinutih ljudi, ali kada se sve svede isključivo na politiku, bez elementarnog saosećanja, onda je jasno o čemu je reč.

- Ono što se, nažalost, dogodilo u Čačku ne spada u sferu politike. Ukoliko je tokom operativnog zahvata došlo do nesavesnog lečenja, onaj ko je pogrešio moraće da snosi posledice. Za to postoje nadležne institucije u ovoj zemlji. Direktor bolnice koji je podneo ostavku učinio je to iz moralnih razloga i smatram da je to ispravna i odgovorna odluka. Takođe, vidimo da Ministarstvo zdravlja preduzima sve mere iz svoje nadležnosti - objasnio je Petrović.

dr Rajko Petrović, Institut za evropske studije Foto: Kurir Televizija

Takođe, rekao je da niko nema pravo da prisvaja ovu tragediju niti da meri tuđu tugu i bol, jer one pre svega, pripadaju članovima najuže porodice, a zatim i njihovim bližnjima.

"Oni sada prolaze kroz najteže dane"

- Nažalost, svedoci smo da se poslednjih godina, a naročito u poslednjih godinu i po dana, ovakvi i slični slučajevi često zloupotrebljavaju. Postoje oni koji, očigledno bez drugih političkih argumenata, čekaju ovakve tragedije kako bi ih iskoristili i unapred proglasili nekoga krivim. Moje iskreno saučešće porodicama tragično preminulih. Sada je najvažnije da institucije države, koje su za to nadležne, temeljno i nepristrasno ispitaju sve okolnosti.

