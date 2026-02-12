Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas rudare iz rudnika Rembas u Resavici.

"Rudnik Rembas u Resavici svedoči o istoriji, žrtvi i snazi generacija koje su gradile našu zemlju, a naša je obaveza da čuvamo njihovo dostojanstvo i prava tako što ćemo im uvek biti oslonac i podrška", navela je ministarka.

U obraćanju rudarima, ona je rekla:

"Kažu da rudarski hleb je hleb od sedam kora i sigurna sam da je na vašoj duši mnogo tih slojeva i mnogo kora, mnogo patnje, mnogo muke, mnogo bola i mnogo svega onoga što je crnje od samog uglja. Ali ono što najviše sija i što svetli u mraku je vaš obraz, vaša čast i vaše poštenje. Hvala vam na tome, jer ništa nije važnije ni za vaše potomke, ni za vaše najmilije, ni za vaše pretke, ni za vaše porodice do onoga što ste im dali kao pošteni radnici, kao ljudi koji su sve stekli sa svojih deset prstiju".

"I ovo mesto ima veliki istorijski značaj, jer simbolizuje industrijalizaciju Srbije, simbolizuje naše početke i vi sami znate da, kada je ovde sredinom 19. veka pronađen ugalj, koliko je to ubrzalo procese, koliko je pomagalo tokom korišćenja i rada naših prvih fabrika, pa i krajem 19. veka kada su građene pruge, kada su se naši gradovi i opštine umrežavali. Treba da se prisetimo svih tih ljudi koji su ovde ostavljali i svoje živote i svoje vreme i svoje zdravlje, da bismo mi danas imali sve ono što imamo", dodala je ministarka Stamenkovski.