Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije teretna vozila čekaju pet sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije u 5.15 sati na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Danas vozači mogu očekivati pojačan saobraćaj u popodnevnim satima, na glavnim putnim pravcima širom zemlje zbog početka produženog vikenda pred državni praznik Sretenje, saopšteno je iz AMSS.

Najveći intenzitet očekuje se na izlazima iz većih gradova, na autoputevima ka turističkim centrima, kao i u pravcu graničnih prelaza.