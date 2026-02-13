Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policijesprovodiće od danas do 22. februara akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom predstojećih praznika.

Imajući u vidu da se u navedenom periodu očekuje povećan intenzitet saobraćaja, posebno na putnim pravcima ka zimskim turističkim centrima u zemlji i inostranstvu, kao i dodatne gužve usled školskog raspusta, saobraćajna policija će preduzimati pojačane mere u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz MUP-a.

Akcenat kontrole će, kako je najavljeno, biti usmeren na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji najviše doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama, kao što su prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, nepropisno preticanje, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno prevoženje dece u vozilu.

Podsećaju da se do nedelje, 15. februara, širom Evrope sprovodi i međunarodna akcija pojačane kontrole teretnih vozila i autobusa, Espreso prenosi pisanje Tanjuga.

Tokom prva tri dana ove akcije, pripadnici saobraćajne policije na putevima u Srbiji otkrili su 4.201 prekršaj vozača teretnih vozila i 158 prekršaja vozača autobusa.

Uprava saobraćajne policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bi sačuvali svoje i tuđe živote.

Kurir.rs/ Espreso

