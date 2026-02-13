Slušaj vest

U čačanskoj bolnici za kratko vreme desile su se dve tragedije. Najpre je preminula četvorogodišnja devojčica nakon rutinske operacije krajnika, a zatim muškarac star 38 godina koji se, kako je saopšteno, samostalno prijavio na hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe.

"Devojčica je imala rutinsku operaciju trećeg krajnika. Nakon komplikacija, dete je istog dana transportovano za Beograd, gde je preminulo", bila je prva informacija koja je dospela u medije 9. februara. Tokom jučerašnjeg dana, Ministarstvo zdravlja oglasilo se saopštenjem i potvrdilo da se desila još jedna tragedija.

- U Opštoj bolnici Čačak, u noći između 11. i 12. februara, dogodio se tragičan ishod kada je tridesetosmogodišnji muškarac preminuo u postoperativnom toku nakon hirurške intervencije. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, do smrtnog ishoda je došlo "nakon operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina", saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Kako je naglašeno, pacijent je bio u potpunosti informisan o potencijalnim komplikacijama.

Opšta bolnica Čačak Foto: RINA

- Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao, navedeno je u saopštenju Ministartsva zdravlja.

Odlukom ministra zdravlja, rukovođenje ORL odeljenjem u čačanskoj bolnici preuzeli su lekari iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i UKC Kragujevac, i oni će upravljati ovim sektorom "dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odeljenju u kratkom vremenskom roku".

Lončar: Ko bude odgovoran biće kažnjen

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar gostujući sinoć na RTS-u, istakao je da ono što se dogodilo u čačanskoj bolnici je opomena za sve i da preko toga ne može da se pređe. Kako je naglasio, inspekcija će ispitati ko je odgovoran za smrt devojčice i mladića posle operacije u bolnici u Čačku, kao i da će odgovorni biti kažnjeni.

"Ko bude odgovoran biće kažnjen. Samo malo strpljenja da utvrdimo i ukrstimo sve izveštaje i ko je kriv biće kažnjen“, poručio je Lončar.

Prema njegovim rečima, u ovom momentu ne možemo da utvrdimo da li je bilo greške lekara, ali ono što je utvrđeno je da ne može otpusna lista da se šalje viber porukom i da ne postoji komunikacija sa porodicom.

"To ne sme i ne može da se dešava. Moramo da izvučemo poruku iz svega ovoga. Moramo da budemo ljubazniji prema pacijentima i prema rodbini, da se izbaci politika iz zdravstva. Moramo da se bavimo pomaganjem ljudima. Mi moramo da proverimo ceo sistem u toj bolnici. Da bi građani bili sigurni u bolnici su ljudi iz Kragujevca. Zaustavili smo hladne operacije. Došao je i drugi tim da pogledaju ceo sistem ne samo ORL, da daju podršku", istakao je Lončar.

Zlatibor Lončar o tragedijama u čačanskoj bolnici Foto: RTS

Pojasnio je da privremeno na ORL u čačanskoj bolnici neće biti hladnih operacija, a da će druge operacije raditi ljudi iz Kragujevca i Beograda, a pod nadzorom će biti ceo sistem dok ne bude siguran.

"Ne postoje lake operacije, pogotovo one koje se bave u totalnoj anesteziji. Hirurg procenjuje da li može da se izvede operacija bezbedno, onda anestiziolog, ako anesteziolog ima nedoumice uključuju se internisti, endokrinolozi", izjavio je ministar za RTS.

Komplikacije retke ali se dešavaju

Dečji otorinolaringolog, dr Vladan Šubarević ranije je govoreći o operaciji krajnika na Prva TV istakao da su komplikacije retke, ali da se nažalost dogode, te da operacija krajnika sa sobom nosi neke rizike.

Preminula devojčica Foto: Privatna Arhiva/RINA

" To je operacija sa puno zagonetki i nepredviđenih situacija. Mnogi je računaju u rutinsku operaciju jer i jeste jedna od najizvođenijih operacija na svetu i dan danas. Sama po sebi operacija nije tehnički previše zahtevna osim u nekim specifičnim slučajevima, ali ono što je kod operacije krajnika izazovno je privesti je kraju. Zaustavljanje krvarenja je mnogo veći deo posla kod operacije krajnika nego sama operacija krajnika, jer čovek treba da bude precizan i smiren i da pacijent izađe potpuno čist i suv iz operacione sale i tu ste završili tek samo mali deo", objasnio je dr Šubarević.

Direktor podneo ostavku

Nakon prvog tragičnog događaja, vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice (OB) Čačak Dejan Dabić podneo je ostavku.

Dejan Dabić podneo ostavku na mestu direktora čačanske bolnice Foto: RINA

Podsetimo, inspekciju je u utorak upućena u OB Čačak kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti devojčice (4), koja je preminula posle operacije krajnika u toj ustanovi, a spoljašnji stručni nadzor treba da oceni kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara u tom slučaju.