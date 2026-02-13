Slušaj vest

Tunis je zemlja koja se ne otkriva žurbom, već polako - kroz mirise začina, tople večeri uz more i gradove u kojima vreme teče sporijim ritmom. Destinacija koja istovremeno pruža osećaj egzotike i lakoće odmora, gde se dani završavaju zalaskom sunca nad morem, a večeri provode u laganim šetnjama i razgovorima uz zvuke Mediterana. Ovde je odmor jednostavan, nenametljiv i iskren, baš onakav kakav danas mnogi traže.

Na istočnoj obali Tunisa nalazi se Mahdia, grad koji osvaja tišinom, prostorom i osećajem autentičnosti. Dugačke peščane plaže, široko nebo i mir koji se oseća na svakom koraku čine ovo mesto savršenim za one koji žele da pobegnu od gužve i pronađu svoj ritam.

Upravo ta kombinacija prirodne lepote, lokalnog života i nenametljivog mediteranskog šarma čini Mahdiju destinacijom u koju se ne dolazi samo na odmor, već po osećaj, onaj zbog kog se putovanja pamte i zbog kog se poželi da se vratite.

Foto: Promo

Upravo ta kombinacija prirodne lepote, lokalnog života i nenametljivog mediteranskog šarma čini Mahdiju destinacijom u koju se ne dolazi samo na odmor, već po osećaj, onaj zbog kog se putovanja pamte i zbog kog se poželi da se vratite.

U neposrednoj blizini centra Mahdije smešten je Iberostar Selection Royal El Mansour 5★, hotel koji predstavlja odličan izbor za opuštanje, ali i za upoznavanje lokalne kulture. Hotel je udaljen oko 1 km od centra mesta Mahdia, približno 47 km od aerodroma Monastir i oko 227 km od aerodroma u Tunisu.

Foto: Promo

Hotel se prostire na površini od 15.000 m² i raspolaže sa ukupno 447 smeštajnih jedinica, među kojima su standardne i superior sobe, porodični apartmani, junior suite i sobe prilagođene osobama sa posebnim potrebama. Gostima su na raspolaganju glavni restoran „L’Olivier“, internacionalni à la carte restoran „Al Sofra“, više barova (Snack bar, Beach bar, Pool bar, Didon lobby bar), mavarski bar „Eskifa“, kao i diskoteka.

Iberostar Selection Royal El Mansour nalazi se direktno na svojoj peščanoj plaži, gde su suncobrani i ležaljke dostupni bez doplate, dok se peškiri koriste uz depozit. Za najmlađe goste obezbeđeni su mini klub za decu uzrasta od 4 do 12 godina, video-igre za starije uzraste, kao i dečije igralište.

Foto: Promo

Sve smeštajne jedinice opremljene su centralnom klimom, SAT TV-om, sefom, telefonom, kupatilom sa kadom ili tuš kabinom, fenom za kosu, mini-barom, balkonom. Usluga u hotelu je na bazi All Inclusive i obuhvata doručak, ručak i večeru na bazi samoposluživanja, užine tokom dana, kao i vodu, pivo i lokalna vina tokom obroka bez doplate. Lokalna alkoholna i bezalkoholna pića dostupna su u hotelskim barovima, dok je à la carte restoran „Al Sofra“ uključen jednom tokom boravka, uz prethodnu rezervaciju.

Foto: Promo

Gostima su na raspolaganju otvoreni bazen sa delom za decu, zatvoreni bazen sa delom za decu (koji se greje u određenom periodu prema hotelskim pravilima), kao i raznovrsni sportski i rekreativni sadržaji – tenis, stoni tenis, streljaštvo, fudbal, odbojka, sportovi na vodi, pikado, fitnes centar, dnevna i večernja animacija.

Foto: Promo

Zahvaljujući lokaciji na peščanoj plaži, blizini centra Mahdije, raznovrsnoj All Inclusive ponudi i sadržajima prilagođenim kako porodicama sa decom, tako i parovima i aktivnim putnicima, Iberostar Selection Royal El Mansour 5★ predstavlja pouzdan izbor za bezbrižan i sadržajan odmor u Tunisu, u ambijentu koji spaja mediteranski mir i orijentalni šarm.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izboru hotela, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo