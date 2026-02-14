Slušaj vest

Pre deset godina, u jednoj bolničkoj sobi vodila se bitka za život Matije Novkovića, dvogodišnjeg dečaka iz Zemuna. Dok su lekari činili sve što je u njihovoj moći, a roditelji strepeli nad njegovim krevetom, mali Matija izgovarao je rečenice koje su zbunjivale sve oko njega - tražio je da ide u crkvu.

U trenucima kada su operacija, hemioterapije i zračenja postali svakodnevica, ovaj dečak je, bez ičijeg podsticaja, govorio o bogu i molitvi. Njegova vera, kažu najbliži, bila je tiha i nepokolebljiva - i postala je oslonac celoj porodici.

Matiji je sa dve godine otkriven zloćudni tumor na mozgu. Foto: RTS Planeta Printscreen

Ana, prosvetna radnica, i Nenad, inženjer, nisu ni slutili da će njihov miran porodični život, nakon rođenja ćerke Teodore, a onda i sina Matije 2013. godine, biti stavljen na najteže iskušenje. Kada su saznali da njihov dvogodišnjak ima zloćudni tumor na mozgu, počela je borba koja je trajala mesecima.

Matija je sam tražio da ide u crkvu. Foto: RTS Planeta Printscreen

Dane i dane majka i sin proveli su na onkologiji. Dečak je prošao kroz ono što i odrasli teško podnose, ali je iz te borbe izašao kao pobednik.

Ono što je porodicu dodatno iznenadilo bila je Matijina vera. Iako tako mali, počeo je da govori o bogu.

"Puno je pomogla njegova vera u boga, jer je sam tražio da ide u crkvu, sam je tražio da ide u manastire, tako mali, iako mu niko nikad nije pričao, nije znao o tome ništa - ispričala je svojevremeno baka Vera za RTS Planeta.

Majka Ana pamti svaki detalj dana provedenih na zračenju.

Matija i mama su svakog dana nakon zračenja išli u crkvu. Foto: RTS Planeta Printscreen

"I kada se zračenje završi, to je bilo u jednoj prostoriji velikoj, kada priđu da ga skinu sa aparata, on tog momenta govori: "Sad idemo u crkvu." Više od mesec dana je trajalo zračenje. Svaki dan smo morali, pravo sa zračenja, da idemo u crkvu. I taj momenat kada on u crkvu uđe, to ne mogu da vam opišem uopšte. Kao da se rastereti. Izdahne i duboko uzdiše, do momenta dok ne izađe. Znači, nešto je u njemu, nešto mu je davalo mir."

Za roditelje, koji su danima strepeli nad bolničkim krevetom, ti trenuci bili su izvor snage. Sedam godina kasnije, kada je RTS pravio prilog, i dalje su pričali da im nije jasno otkud tako snažna i spontana potreba jednog dvogodišnjaka za molitvom i blizinom crkve.

Matija je tada imao deset godina i bio je jedan od najmlađih pčelara u Srbiji.

Matija je želeo da obnovi svoju dedovinu i da tu gaji pčele. Foto: RTS Printscreen/Moja dedovina

Potomak je pčelara koji su pre više od pola veka živeli na prostoru oko Progara i Boljevaca, nadomak jezera Živaca, blizu Surčina. Na imanju svog pokojnog dede pronalazi mir - baš onakav kakav je nekada pronalazio u crkvi.

"Ja ovaj moj ranč volim puno. Voleo bih da na ranču da gajim kokoške, magarca, svinje, da vikendom dolazim da obilazim pčele", pričao je Matija ozbiljno, kao da govori o velikom poslovnom planu, a ne o dečačkom snu.

Želeo je da obnovi dedovinu i da se, kako je pričao, oženi sa 18 godina - čim stekne "zakonsku osnovu" za to.

U njegovim planovima nije bilo straha. Samo vera.

Matija je dečak koji je prošao kroz tamu, a iz nje izašao sa nečim što ni lekari ne mogu da objasne - dubokim unutrašnjim mirom. Pokazao je da su vera, ljubav i upornost ponekad snažniji od svake dijagnoze.