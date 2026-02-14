Slušaj vest

Ruskinja Anja (32), koja se pre četiri godine iz Rusije preselila u Srbiju sa mužem i mačkom, nedavno je kupila kuću u selu nadomak Sombora za 20.000 evra. Sada planiraju da u renoviranje ulože još 15.000 evra - a najveći deo radova nameravaju da izvedu sami!

Svoje iskustvo i detaljan plan radova podelila je na TikToku, gde na profilu "mmmanna" otvoreno govori o izazovima preseljenja, životu u Srbiji i uređenju doma sa ograničenim budžetom.

Anja i njen suprug su za svoj dom izabrali kuću nadomak Sombora. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

- Kupili smo kuću u Srbiji za 20.000 evra. Sad želimo da uložimo još 15.000 evra i sve uradimo sami. Evo naš plan - poručila je Anja u objavi koja je izazvala brojne komentare.

Detaljan plan troškova

Kako navodi, najpre planiraju da ulože u izolaciju kuće, za šta su predvideli oko 3.000 evra.

- Stara je kuća, važno je pametno ulagati novac - objašnjava ona.

Grejanje će, umesto klasičnih sistema i podnog grejanja, rešiti klima-uređajima, što će ih koštati oko 1.500 evra.

Anja i njen muž većinu poslova obavljaju sami. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Za renoviranje kupatila i kuhinje planiraju da izdvoje oko 4.000 evra, dok će u sobama raditi takozvane kozmetičke radove - nove podove, krečenje zidova i sanaciju pukotina. Za to su predvideli oko 3.000 evra.

Zanimljivo je da ne žele da menjaju vrata i prozore.

- Veoma mi se dopadaju, ali možda nisu dovoljno energetski efikasni. Vreme će pokazati - iskrena je Anja.

U dvorištu ih čeka dodatni posao - uređenje šupe, zamena ograde i odluka šta da rade sa starim svinjcem.

Ruskinja Anja kupila je kuću kod Sombora i planira da je renovira za 15.000 evra. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

- Ne treba nam, ali je u dobrom stanju, pa bi bila šteta da ga rušimo - kaže ona.

Šta su već uradili

Iako su seosku kuću kupili u avgustu 2025. godine, iza njih je već nekoliko meseci intenzivnog rada. Kako kaže, ovo im je prvo iskustvo života u srpskom selu.

- Za ovih nekoliko meseci uradili smo betonsku stazu oko temelja da voda ne ide ispod kuće. Izbacili smo mnogo starih stvari i otpada i raščistili deo dvorišta. Popravili smo osigurače i brojila, sada u celoj kući ima struje. Popravili smo krov i stavili novi lim iznad terase. Kupili smo novi frižider i napravili mali kutak za kafu. Sad radimo na spavaćoj sobi - ispričala je.

Trenutno su, kako navodi, u fazi brušenja zidova.

- Osvežili smo kupatilo i uradili mali kozmetički remont. Sada je mnogo prijatnije. Trenutno polako radimo na kući, bez žurbe i bez velikog budžeta. Učimo kako da živimo u ovoj kući i navikavamo se na seoski život - kaže Anja.

Od Moskve do Vojvođanskog sela

Anja svake godine odlazi u Moskvu kako bi posetila porodicu, ali je svoj dom odlučila da gradi u Srbiji. U avgustu 2025. godine, zajedno sa suprugom, kupila je kuću na selu, 20 kilometara od Sombora, sa jasnom idejom - da od nje napravi topao, funkcionalan dom.

Anja radi kao frilenser, ali stalno razmišlja i o privatnom biznisu. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Radi kao frilens UI/UX dizajner, a kreativnost prenosi i na uređenje enterijera. Voli da stvara toplinu u prostoru i rado posećuje buvljake u potrazi za vintidž komadima nameštaja i dekoracije.

Pre dolaska u Srbiju u Rusiji je skoro četiri godine vodila radnju za pečate i štambilje. Po dolasku su suprug i ona pokušali da pokrenu biznis sa izradom sveća, ali taj projekat nije zaživeo. Ove godine odlučila je da pokrene prodaju listova za samorefleksiju na platformi Etsy.

Njen muž i ona stalno imaju ideje za nove male biznise, pa ne odustaju od preduzetničkih snova.

Život sa ograničenim budžetom

Kuću sređuju sami, pažljivo planirajući svaki evro. Njihov cilj nije luksuz, već funkcionalnost i toplina doma - i novo poglavlje života daleko od gradske gužve.

Dok jedni smatraju da je budžet od 15.000 evra realan ako većinu radova rade sami, drugi upozoravaju na nepredviđene troškove koji gotovo uvek iskrsnu kod renoviranja starih kuća.