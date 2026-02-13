Slušaj vest

Četrdeset poljoprivrednika sa teritorije grada Sremske Mitrovice vratilo se sa stručnog putovanja u Italiju, koje je realizovano uz podršku lokalne samouprave, kao deo programa usmerenog na jačanje znanja, konkurentnosti i dugoročni razvoj poljoprivrede u Sremu.

Tokom boravka u severnoj Italiji, učesnici su posetili međunarodni agrosajam u Veroni, ali i brojna poljoprivredna gazdinstva, gde su imali priliku da se upoznaju sa savremenim i inovativnim modelima proizvodnje u stočarstvu i ratarstvu. Poseban akcenat stavljen je na preradu, pakovanje i plasman proizvoda – segmente u kojima italijanska poljoprivreda važi za jednu od najuspešnijih u Evropi.

Program je prethodno uključivao dve obimne edukativne radionice posvećene apliciranju za sredstva iz evropskih fondova, u okviru IPARD programa. Obuke su trajale dve nedelje, a kompletan edukativni ciklus i studijsko putovanje finansirala je lokalna samouprava Sremske Mitrovice.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović istakao je da domaći proizvođači imaju ozbiljan potencijal, posebno zbog blizine velikih tržišta.

– Imamo prednost jer smo blizu Beograda, Novog Sada i Republike Srpske, što omogućava plasman finalnih proizvoda, pre svega mesa i mleka. Kuzmin je primer mesta gde postoji dvadesetak prerađivača koji robu već prodaju u Beogradu. Malo je potrebno da se proizvod dobro brendira, kvalitetno upakuje i promoviše putem društvenih mreža. Upravo zato smo ih poslali da uče od najboljih – Italijani su u tome izuzetno uspešni – rekao je Nedimović.

Po povratku sa putovanja, edukativni ciklus je zaokružen završnom radionicom o marketingu i prodaji poljoprivrednih proizvoda, nakon koje su učesnicima uručeni sertifikati. Gradonačelnik je naglasio da ti sertifikati imaju i vrlo konkretnu vrednost.

– Sertifikati omogućavaju dodatne bodove prilikom konkurisanja za fondove, što poljoprivrednicima olakšava pristup sredstvima. Ovo nije teorija, već konkretna korist – naglasio je Nedimović.

On je dodao da je cilj programa da znanje donese stvarne rezultate na terenu.

– Ne radimo ovo samo zbog edukacije, već da poljoprivrednici unaprede proizvodnju, preradu, plasman i agro-turizam. Posebno se fokusiramo na Frušku goru, gde se prirodno povezuju poljoprivreda, hrana i turizam – rekao je gradonačelnik.

Jedan od učesnika, poljoprivrednik Mihailo Bleseić iz Kuzmina, kaže da je iskustvo iz Italije dragoceno.

– Sajam u Veroni je impozantan, videli smo mnogo savremenih mašina i tehnologija koje možemo primeniti kod nas. Ipak, u nekim segmentima nismo daleko iza njih. Sertifikati i znanja koja smo stekli mnogo znače, posebno kada je reč o IPARD i pokrajinskim fondovima – rekao je Bleseić.