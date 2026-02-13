Slušaj vest

U prethodna 24 ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 52 terena (39 tokom dana i 13 tokom noći). Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 45 odraslih osoba (tokom dana 21, tokom noći 24 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 11.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa povredama, sa stomačnim problemima i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari - kažu u kragujevačkoj službi za hitnu pomoć, kojoj je upućeno 188 poziva telefonom u prethodna 24 časa.

