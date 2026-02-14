Slušaj vest

Prema najavama Republilčkog Hidrometeorološkog zavoda, u jutarnjim satima, Srbiju može zateći niska oblačnost. Međutim u nedelju i početkom sledeće sedmice biće prolazno zahlađenje.

Pre podne biće pretežno sunčano, a tokom dana postepeno naoblačenje. Kiša se očekuje poslepodne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama biće snega.

Vremenska prognoza
Vremenska prognoza Foto: RHMZ

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najniža temperatura od 0 do 5 °C, a najviša od 12 do 17 °C.

Meteorolog Nedeljko Todorović je govoreći za Kurir televiziju najavio da 15. februara dolazi zahlađenje, praćeno sa kišom:

- U večernjim satima biće i malo snega sa padom temperature, ali to zahlađenje će trajati svega dan i po dva, znači nema prave zime. Snega će biti samo u planinskim predelima u smislu zadržavanja, to je povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima je pitanje stvaranja snežnog pokrivača.

Nedeljko Todorović
Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

- Dodaje i da od od 17. do 18. februara ponovo kreće viša temperatura. Postoje one promene iz dana u dan i to isto nije nešto neobično jer to je upravo karakteristika naše klime. Otopljenje, naoblačenje, kiša pa pad temperature, promena vetra sa južnog na severni sever, to sa severa dolazi i tako decenijama.

Kazao je i da ove zime nije bilo jakih snežnih pokrivača, a poslednji je zapamćen u oktobru, kada je u planinskim predelima palo od 50 do 60 cm snega.

- U planinskim predelima za vikend će pasti sneg. Po mojoj proceni od 15 do 20 cm snega na visinama i iznad 1200 metara. Pašće dovoljno snega za ljubitelje zimskih sportova - rekao je Todorović.

sneg zima
Vremenska prognoza za januar Foto: Marko Karović, Shutterstock

Sledeće nedelje nestabilno vreme

Prema najavama RHMZ-a, početak sledeće nedelje biće obeležen osetnim zahlađenjem i nestabilnim vremenom. U nedelju se očekuju kiša i jak severni vetar, koji će ponegde kratkotrajno donositi susnežicu i sneg, dok će se u ponedeljak zadržati promenljivo oblačno vreme sa slabim mešovitim padavinama.

U utorak sledi dalji pad temperature i jače naoblačenje, a u južnim i jugozapadnim krajevima prognozira se intenzivniji sneg i formiranje značajnog snežnog pokrivača.

Vremenska prognoza Nedeljka Todorovića Izvor: Kurir televizija

