U matematici, konstanta je vrednost koja ostaje ista. Ne menja se pod pritiskom promenljivih i često predstavlja oslonac cele jednačine. Bez nje, sistem gubi ravnotežu.

Foto: Petar Aleksić

U politici, konstante su retkost. Posle velikih lomova, mnoge ideje nestanu, partije se raspadaju, a ljudi izgube smisao zašto su uopšte ušli u politiku. Ipak, ponekad se pojavi neko ko opstaje, ne zato što se nije menjao, već zato što je znao kada i kako da se promeni. Posle Petog oktobra, u trenutku kada je delovalo da je jedna politička priča završena zauvek, uspeo je da sačuva stranku od sigurne propasti. Da je preoblikuje, modernizuje i ponovo učini relevantnom, ne brišući njeno poreklo, ali menjajući njen jezik i mesto u društvu. Time je sačuvao kontinuitet jedne ideje u potpuno drugačijem vremenu.

Foto: Petar Aleksić

Ta politička konstanta nije nastala slučajno, počela je prosekom 10.00 na Fakultetu političkih nauka, zatim su se desetke nastavile kroz godine radnog staža na visokim državnim funkcijama: osam godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dva mandata, od kojih je u jednom nosio i odgovornost predsednika Vlade. Osam godina kao ministar spoljnih poslova, u ulozi čoveka koji je Srbiju povezivao sa istokom i zapadom, razgovarajući sa svima, pa čak i pevajući. Dve godine na čelu Narodne skupštine, tamo gde se politika najglasnije vidi i najteže kontroliše. Njegovi kritičari nerado priznaju jedno: da bez obzira na razlike u stavovima, imaju posla sa jednim od najiskusnijih i najsposobnijih političkih kadrova koje Srbija danas ima. Padali su sistemi, nestajale su ideje, menjala su se vremena, ali matematička konstanta je ostala ključna za rešenje jednačine.

Foto: Petar Aleksić

U subotu, 14. februara, od 18.35, gost emisije "Neispričano" je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije.