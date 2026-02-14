Slušaj vest

Na mestu gde je ispisana jedna od najkrvavijih i najslavnijih stranica moderne srpske istorije, na karauli Košare, tišina je danas drugačija nego pre četvrt veka.

Od povlačenja naših snaga 1999. godine, malo je onih koji su se usudili da kroče na ovaj surovi planinski vrh podno Prokletija, ali nedavni snimak koji se pojavio na mrežama pokazuje da interesovanje za posetu ovom mestu stradanja ne jenjava.

Foto: Privatna Arhiva

Jedan Srbin je prošle godine uspeo da se probije do ostataka same karaule, a prizori koje je tamo zatekao kidaju dušu svakom ko iole poznaje istoriju bitke.

"Svi znate šta se ovde dešavalo..."

Zidovi su danas izbušeni mecima, a delovi zgrade se raspadaju. Foto: Tik Tok Printscreen/mb_taxi_km

Zidovi karaule, koji su nekada bili simbol odbrane granice, danas su samo gomila izrešetanog betona. Na snimku koji je zabeležio posetilac jasno se vide tragovi žestokih borbi koji su ostali urezani u svaki kamen.

- Al' su ga izrešetali. Al' su ga bušili. Svi znate šta se ovde dešavalo 1999. godine. Karaula Košare... - čuje se glas autora dok kamera polako prelazi preko zidova probušenih mecima i delova zgrade koji su se urušili pod silinom artiljerije.

Video je objavljen na Tik Tok kanalu "DARE_NCE91".

Posebno jezivo je stanje oko same karaule. Na okolnom drveću, kao neka vrsta sumornog trofeja, okačene su brojne zastave - od albanskih i američkih, pa do najbrojnijih simbola terorističke OVK.

Na jednom zidu, kako su mediji ranije pisali, preteći je okačena i jedna maskirna košulja vojnika Vojske Jugoslavije.

Na zidu i uniforma srpskog vojnika. Foto: Tik Tok Printscreen/mb_taxi_km

Pakao Košara

Bitka na Košarama počela je 9. aprila 1999. godine, na Veliki petak, kada su snage terorističke OVK, potpomognute regularnom vojskom Albanije i NATO avijacijom, pokušale kopnenu invaziju na tadašnju SR Jugoslaviju iz pravca Albanije.

Bitka na Košarama počela je na Veliki petak. Foto: Privatna Arhiva

Cilj je bio da se preseče komunikacija između snaga Vojske Jugoslavije u Đakovici i Prizrenu i izvrši potpuna okupacija Metohije. Iako su napadači bili brojčano nadmoćniji (odnos snaga je bio čak 10 na jedan u korist neprijatelja na samom početku), golobradi mladići, vojnici na redovnom služenju vojnog roka, uz pomoć graničara i dobrovoljaca, pružili su nadljudski otpor.

Naši mladići, iako malobrojniji, pružili su neviđeni otpor. Foto: Društvene Mreže, Printscreen

108 heroja dalo život

Borbe su trajale 67 dana, sve do potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Na surovom terenu, po snegu i magli, u uslovima gde se često nije video prst pred okom, naša vojska je uspela da zaustavi neprijatelja.

108 boraca Vojske Jugoslavije položilo život za otadžbinu

256 vojnika je teže i lakše ranjeno

67 dana je trajala neprestana borba

10 na 1 bio je odnos snaga u korist neprijatelja na pocetku bitke

U toj borbi, svoj život je dalo 108 vojnika, čija imena danas s ponosom izgovaramo. Karaula Košare pala je u ruke neprijatelja tek nakon što je borba praktično završena na papiru, a naši vojnici su se povukli neporaženi, uzdignute glave.

108 boraca Vojske Jugoslavije položilo život za otadžbinu. Foto: Privatna Arhiva

Danas, dok zidovi karaule polako nestaju pod uticajem vremena i metaka, uspomenu na "nebesku stražu" čuvaju ovakvi snimci i ljudi koji ne dozvoljavaju da se zaboravi žrtva onih koji su na Prokletijama branili Srbiju.

Hronologija pakla

Bitka na Košarama nije bila običan sukob, to je bio pokušaj kopnene invazije na našu zemlju. Evo kako je tekao "pakao na zemlji":

Komandir Srđan Nikolić sa vojnicima. Foto: Privatna Arhiva

9. april 1999 (Veliki petak): U 3 sata ujutru počinje masovna artiljerijska paljba iz Albanije na karaulu Košare. Oko 1.500 terorista OVK, uz podršku albanske vojske i NATO instruktora, kreće u napad na 115 naših graničara.

10. april 1999: Neprijatelj zauzima vrhove Rase Košares i samu zgradu karaule. Naša vojska zauzima nove linije odbrane ispod same karaule koje su bile lakše za odbranu. Tada je poručeno čuveno: "Nema nazad, iza je Srbija!"

14. april 1999: Vojska Jugoslavije kreće u protivnapad kako bi povratila vrh Maja Glava. Borbe se vode na ekstremnoj nadmorskoj visini, po snegu i magli.

10. maj 1999: Jedan od najkrvavijih dana kada je od kasetnih bombi stradalo devet naših boraca, a preko 40 je ranjeno.

14. jun 1999: Poslednji srpski vojnici napuštaju karaulu nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Povukli su se dostojanstveno, iako vojnicki na terenu nisu bili poraženi.