Slušaj vest

U samom centru Sremske Mitrovice, na Gradskom trgu kod ulaza u biblioteku, danas je postavljen spomenik posvećen legendarnom mitrovačkom prosjaku Jusi, pravim imenom Šefku Alimanoviću (1945–2008), čoveku koga su generacije građana pamtili kao simbol skromnosti, dobrote i tolerancije.

Spomenik pod nazivom "Malom čoveku i toleranciji" otkriven je nakon gotovo 15 godina od pokretanja građanske inicijative, a prema rečima članova organizacionog odbora, predstavlja omaž običnom čoveku koji je decenijama bio deo gradske svakodnevice.

– Ovo nije spomenik prosjaštvu, već spomenik ljudskosti. Jusa je bio simbol tolerancije i zajedništva, neko ko nikada nije tražio više od jednog dinara, a često je i taj dinar delio sa drugima – poručili su inicijatori.

Foto: Kurir/D.D.

"Imaš dinar?" – rečenica koju Mitrovica pamti

Za većinu Mitrovčana on nikada nije bio Šefko, već jednostavno – Jusa. Nadimak je dobio po ocu Jusufu, a po jednoj rečenici ostao je upamćen zauvek:

"Imaš dinar?"

Sedeo je ispred apoteke, hotela "Putnik", pivnice ili na gradskom trgu, nenametljiv, tih i uvek isti. Građani svedoče da je često deo novca koji dobije davao onima za koje je smatrao da im je potrebniji.

Spomenik iz donacija građana

Autor skulpture je akademski vajar Vladimir Tović, a spomenik je izrađen u prirodnoj veličini, sa ciljem da Jusinu priču približi i onima koji dolaze u grad, a ne poznaju njegovu istoriju.

Foto: Kurir/D.D.

Zanimljivo je da je spomenik finansiran isključivo donacijama građana – simbolično, u iznosima koje je Jusa najčešće tražio, oko današnjih stotinak dinara po osobi.

– Ideja je bila da spomenik nastane na isti način na koji je Jusa živeo – skromno i od ljudi – kažu članovi odbora.

Spomenik kao deo identiteta grada

Spomenik je postavljen upravo na mestu gde je Jusa godinama boravio, u gradskom jezgru, kao trajni podsetnik na vreme kada su tolerancija, solidarnost i ljudskost bile deo svakodnevice.