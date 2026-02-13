Slušaj vest

Grad Loznica objavio je javni poziv za dodelu naknade troškova za vantelesnu oplodnju (VTO) za ovu godinu. Ovoga puta iz lokalnog budžeta na raspolaganju je pet miliona dinara, a 350.000 je maksimalan iznos po jednom zahtevu, kao što je bilo od početka ove podrške.

Da putem VTO dođu do potomstva prodršku mogu dobiti žene koje nisu navršile 47 godina u momentu podnošenja zahteva, a neki od uslova su i da ostvaruju zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO), da je i pored odgovarajućeg lečenja konstatovana neplodnost i to kako kod žena koje nisu rađale, tako i žene koje su rađale, ali nemaju živo dete, ili imaju jedno, a nemaju uslove da prirodnim putem dobiju drugo dete.

Takođe je potrebno i da je žena, po izveštaju zdravstvene ustanove, uključena u postupak VTO i da par, odnosno žena ne ispunjava uslove za uključivanje u program VTO na teret RFZO. Zahtev se može podneti do utroška predviđenih sredstava. Svrha poziva je, kako se navodi, da se iz budžeta za ovu godinu novac usmeri ka snažnijoj podršci punoletnim i poslovno sposobnim ženama i muškarcima odnosno parovima, kao i ženama bez partnera koje imaju neostvareno pravo na roditeljstvo, u rađanju potomstva, ostvarivanjem prava na naknadu troškova za VTO, u svrhu podsticaja rađanja i povećanja nataliteta.

Sa podrškom za VTO Loznica je počela od sredine 2020. godine, a prvobitnu odluku je u međuvremenu poboljšavala.

Zahvaljujući tome što gradska uprava iz lokalnog budžeta dodeljuje naknadu troškova za VTO do sada je rođeno petnaest beba, a prema podacima gradskog Odeljenja za društvene delatnosti za finansijsku podršku grada stiglo je blizu 70 zahteva. Prve godine javilo se 16 parova i potrošen je gotovo sav novac, 2021. jedanaest, naredne osam, a 2023. šest, pretprošle je stiglo 11 zahteva, a lani je novac dobilo 15 parova, ali još uvek svi nisu otišli na VTO. Inače, svi parovi ne traže maksimalan iznos novca, a bilo je i onih koji su dobili podršku za prvo, ali i drugo dete.