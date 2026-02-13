Više javno tužilaštvo u Čačku naložilo je obdukciju nakon smrti muškarca (38) posle operacije krajnika u čačanskoj bolnici
Muškarac u Čačku umro posle operacije krajnika: Više javno tužilaštvo traži obdukciju, uključili i policiju
Više javno tužilaštvo u Čačku naložilo je obdukciju tela preminulog muškarca starog 38 godina nakon operacije krajnika u čačanskoj bolnici.
- Policijskoj upravi u Čačku podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.
Podsetimo, u roku od osam dana u čačanskoj bolnici dogodile su se dve tragedije koje su uznemirile javnost. Četvorogodišnja devojčica Ema Marković preminula je nakon operacije trećeg krajnika 4. februara u čačanskoj biolnici, a juče je saopšteno da je nakon identične intervencije preminuo i muškarac.
