Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Čačku naložilo je obdukciju tela preminulog muškarca starog 38 godina nakon operacije krajnika u čačanskoj bolnici.

- Policijskoj upravi u Čačku podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Podsetimo, u roku od osam dana u čačanskoj bolnici dogodile su se dve tragedije koje su uznemirile javnost. Četvorogodišnja devojčica Ema Marković preminula je nakon operacije trećeg krajnika 4. februara u čačanskoj biolnici, a juče je saopšteno da je nakon identične intervencije preminuo i muškarac.

Ne propustiteDruštvo2 tragedije u čačanskoj bolnici: Inspekcija ispituje ko je odgovoran za smrt Eme (4) i muškarca (38) posle operacije krajnika
devojčica Čačak Ema Marković
Društvo"On je čuo za tu doktorku, imao je veliku želju da se operiše kod nje, platio je" Lončar o smrti muškarca u Čačku: Imao je više pridruženih faktora rizika
Zlatibor Lončar
Društvo"Situacija s Emom je toliko retka, gotovo nezabeležena u svetu" Srpski doktor o smrtnim ishodima nakon operacije krajnika: Ovo je ekstremni slučaj
devojčica Čačak Ema Marković
HronikaKURIR SAZNAJE! Ovo su najnovije informacije o preminulom muškarcu (38) nakon OPERACIJE KRAJNIKA U ČAČKU: Uprkos predočenim rizicima, pristao na intervenciju!
1770889769_foto_–_rina_–_opsta_bolnica_Čačak_(3).jpg
DruštvoOglasilo se Ministarstvo zdravlja povodom nove tragedije u Čačku: Uvedene privremene mere u bolnici posle smrti muškarca koji je operisao krajnike
Opšta bolnica Čačak