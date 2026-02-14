Slušaj vest

Po Šapcu hara prevarant, koji, kako tvrde građani, ne bira objekte i svako može da bude potencijalna žrtva.

Prema rečima ljudi koji su se javili Šabačkim vestima, scenario je uvek isti.

- Z.R. ulazi u lokal i zaposlenima počinje priču kako poznaje vlasnika, tvrdeći da treba da mu se pozajmi novac. Kako bi bio ubedljiviji, on, na primer, konobaru pruža mobilni telefon da bi navodno lično razgovarao sa "gazdom". Međutim, u tom trenutku veza se naprasno prekida, a prevarant tvrdi da je "sve dogovoreno" i da vlasnik zna o čemu se radi. Nažalost, zaposleni neretko nasednu na ovu manipulaciju i predaju novac, čime je oštećeno više vlasnika lokala u Šapcu.

Osoba Z.R. je odranije poznata policiji u Šapcu, ali i mnogim ugostiteljima. Iako ne menja često garderobu, primećen je u dve varijante:

Prva varijanta: Crne patike, bele čarape, plava trenerka, crna jakna, kratko ošišan.

Druga varijanta: Potpuno obučen u crno.

U oba slučaja, karakteristično je da uvek nosi kapuljaču preko glave.

Pozvani su svi ugostitelji da ukoliko se ova osoba pojavi u lokalu i pokuša da prevari zaposlene, slučaj bez oklevanja prijave policiji.