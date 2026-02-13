Slušaj vest

Bojana ima svega 33 godine. Čekala je svoje četvrto dete kad je rutinski test pokazao rak grlića materice! Karcinom koji svake godine uzme silne živote. Da abortira - pomislila nije. Da skine tumorsko tkivo - mogla nije. I uprkos svemu - uspela je! Maleni Miroslav došao je na svet živ i zdrav uz pomoć lekara u Beogradu.

U svom Brčkom izgurala je Bojana Popović tri trudnoće i pre 10 leta rodila ćerkicu, a potom i dvojicu sinova, koji će ove godine napuniti pet, odnosno četiri godine. Bila je u trećem mesecu četvrte trudnoće kada je jula prošle godine otišla na redovan pregled kod ginekologa.

- Kako dugo nisam radila papatest (Papanikolau test, prim. nov.), sigurno dve-tri godine, doktor mi uzima bris i za to. Poslednji put kad sam radila, bilo je sve u redu. Međutim, stiže visokorizičan nalaz i odlazim u bolnicu u Brčkom na biopsiju. Tu su našli da imam karcinom na grliću materice, mikroinvazivni, u početnoj fazi. Šokirala sam se. Kao i cela moja porodica. Svi smo se potresli. Strina mi je umrla od istog karcinoma, kasno je otkrila i nije mogla da se izbori. A i rak, kakav god je, teško je. Nedavno mi je i kuma preminula od karcinoma dojke - priča za Kurir Bojana i ističe:

- Na abortus nisam ni pomišljala, to bi bilo ravno ubistvu. Dete smo želeli i nije mi ni padalo na pamet da prekinem trudnoću. Silno sam želela da izguram trudnoću, da rodim dete. A i uvek sam pozitivna, gledam sve optimistično, pa iako nije lako kad znaš da imaš rak, verovala sam da će sve biti kako treba.

Lekar joj saopštava da može da se leči u svom gradu, ali joj preporučuje GAK "Narodni front" u Beogradu, gde je specijalizirao.

- U "Frontu" je trebalo da uzmu uzorak, pa da mi rade konizaciju - hirurško uklanjanje dela grlića materice. Međutim, ispostavilo se da mi je posteljica baš nisko i ništa nisu smeli da rade. Do porođaja ništa nisu dirali, samo su pratili stanje. Dolazila sam u "Front" svakog meseca na po sedam dana, odakle su me vodili na magnet u Klinički centar Srbije i vraćali. Na tom prvom magnetu ništa se nije primetilo, bilo je i dalje na samom početku - kazuje Bojana i dodaje:

- Kad sam saznala za dijagnozu, bilo mi je baš teško. Ali kad sam otišla u "Front", bila sam mirnija samim tim što su doktori tamo stručniji, a posebno što me je preuzeo prof. dr Željko Miković. Nebitno koji doktor mi je vodio sobu dok ležim, uvek je prof. Miković bio taj kome su pokazivali sve nalaze i on je odlučivao, na čemu sam mu zahvalna. To me je umirivalo.

Sigurnija sam kad mi odstrane sve - Dosta njih se šokiralo kad sam tražila da mi odstrane matericu. Na poslednjem konzilijumu pre porođaja rekli su mi da je opcija da mi se dva meseca nakon porođaja radi konizacija i možda se tako sve reši ili da mi vade matericu. Razmišljala sam da ću biti bezbrižnija ako mi sve odstrane. Imam već četvoro dece, pa da se tim odstranjivanjem koliko god mogu osiguram od mogućeg povratka i širenja bolesti, jer želim da uživam sa svojom decom i potrebna sam svojoj deci i porodici - ističe Bojana.

Sredinom novembra opet joj rade magnet.

- Karcinom, srećom, nije rastao, sve vreme je ostao kao na početku. Išla sam na konzilijum, pa smo se dogovorili da mi, čim me porode carskim rezom, odmah odstrane i matericu. Tada sam i ostala da ležim dve sedmice, pa išla na carski rez 3. decembra, dve nedelje pre termina. Beba je bila dobre težine i sve je bilo u redu. Čim su me porodili, nastavili su operaciju, koju su radili prof. dr Željko Miković, dr Minja Stanković i dr Mirko Mačkić. Izvadili su mi i matericu i jajovode i uzeli uzorak limfnih čvorova, pa sve poslali na histopatologiju. Sreća pa su tumorno tkivo pronašli samo na dva mesta, limfni čvorovi su čisti i sve je prošlo kako treba. Na izveštaju s poslednje kontrole piše mi da je lečenje završeno operacijom, te da treba samo da idem na kontrole svaka tri meseca - kazuje Bojana.

Funkcioniše, veli, lepo sa svojom dečicom i suprugom.

- Ne dam se, borim se. Ne volim da razmišljam negativno, uvek mislim da će sve biti kako treba i borim se - ističe.

A posebno joj je važno što je ispričala svoju priču. Zbog svih nas žena, koje neretko sve stavljamo ispred svog zdravlja.

- Imala sam sreću u nesreći da na kraju bude sve dobro. Stalno sam odlagala taj papatest. Kada sam se u martu 2021. porodila sa drugim detetom, već u novembru te godine opet sam zatrudnela, pa posle trči oko dece. Muž je pretprošle godine dobio gljivično oboljenje oka, pa u Beograd na lečenje, pa transplantacija rožnjače, kontrole... Uvek sam imala nekih briga i obaveza. Molim sve žene da redovno idu na ginekološke preglede i kontrole. Da im, kao meni, ne bude sve preče.