Slušaj vest

"Putevi Srbije“ spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srbiji koji se očekuje tokom predstojećeg praznika, Dana državnosti – Sretenja.

U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze.

Najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP). Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine “Toll4All” i putujte jednim TAG uređajem bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

"Putevi Srbije” apeluje na vozače da zbog pojačanog intenziteta saobraćaja prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Zbog očekivanih padavina savetujemo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i na put ne kreću bez zimske opreme, kao i lanaca u brdovitim i planinskim predelima.

Sve neophodne i detaljne informacije o stanju na državnim putevima u Republici Srbiji, u realnom vremenu, možete videti na internet prezentaciji „Putevi Srbije“ na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima.

„Putevi Srbije“ svim učesnicima u saobraćaju čestita Dan državnosti - Sretenje!