Rolovani kajmak iz Pranjana - delikates koji osvaja Beograd! Porodica Obrenović dnevno preradi 6.000 litara mleka dnevno bez ijednog slobodnog dana
Dnevno prerade i do 6.000 litara mleka, zapošljavaju članove porodice i još 17 radnika. Kažu da problema sa otkupom nemaju, a njihov rolovani kajmak i sirevi do kupaca najčešće stižu bez posrednika.
U mlekari u Pranjanima, selu podno Suvobora, nema slobodnih dana. Aleksandar Obrenović sa članovima porodice svakodnevno organizuje proizvodnju.
Sin je zadužen za prevoz, supruga za prodaju, najčešće na zemunskoj pijaci. Svakog dana preradimo i do 6.000 litara mleka, od kojeg nastaju različite vrste sireva i rolovani kajmak, delikates koji se može naći u Beogradu i drugim većim gradovima.
- U suštini, to je isti kajmak po ukusu, ali je specifičan po izgledu - uvija se i, kada se seče, naročito za restorane, izgleda kao rolat, poput torte. To se kupcima posebno dopada - rekao je Aleksandar.
"Nemamo problem sa otkupom"
Dodao je da direktna prodaja zahteva mnogo više angažovanja.
- Supruga je i po tri dana na pijaci, a kada je veća potražnja, sin i ja pomažemo. Kod mene je trenutno dobra situacija. Nemam nikakvih problema, nikome nisam prestao da otkupljujem mleko niti sam smanjivao cenu. Cena se kreće od 40 do 60 dinara, u zavisnosti od količine i lokacije proizvođača.
Nadovezao se da je trenutna situacija za sada zadovoljavajuća.
- Trgovačke marže nisu samo visoke, nego su nenormalne. Mislim da takve marže retko gde postoje. Na primer, sir sam prodavao po 300 dinara za kilogram, a u prodavnici je bio 700 dinara. Posle me zovu i kažu da se sir slabo prodaje.
U mlekari, pored porodice Obrenović, radi još 17 zaposlenih. Dnevno proizvedu između 800 i 1.000 kilograma različitih vrsta sireva i oko 250 kilograma kajmaka.
