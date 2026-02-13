Slušaj vest

„Ovo je primer kako jedna lokalna zajednica treba da funkcioniše. Vlada Srbije i Ministarstvo za brigu o selu uložili su do sada ovde mnogo sredstava - 160 seoskih kuća je useljeno, kupljen je minibus za prevoz seoskog stanovništva, uložena su sredstva u jednu zadrugu, obnovljen je Seoski dom kulture i Miholjski susreti sela se održavaju svake godine - dakle uloženo je gotovo 190 miliona dinara, ali na pravi način i za stvarne potrebe ovih ljudi“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, nakon današnje posete selima Nove Crnje i Srednjebanatskom upravnom okrugu.

U selu Radojevo, ministar je zajedno sa predsednikom opštine Draganom Daničićem, obišao Seoski dom koji je obnovljen sredstvima Ministarstva za brigu o selu. Kroz Program dodele bespovratnih sredstava za opremanja i uređenja Seoskih domova, Nova Crnja je dobila gotovo 10 miliona dinara koji su uloženi u tesarske i unutrašnje radove, kao i opremanje objekta koji je potpuno promenio izgled i ponovo postao mesto gde se okupljaju i druže žitelji ovog, ali i okolnih sela. U ovom multifunkcionalnom objektu, smeštena je biblioteka, mesna zajednica, omladinski klub, a u njemu se već sastaju udruženja žena, kao i Kulturno-umetničko društvo „Dobrivoje Putnik“.

Prilikom obilaska Doma, ministar je u neposrednom razgovoru sa stanovnicima ovog kraja, imao priliku da čuje kako su se snašle i kako sada žive mnogobrojne porodice koje su se skućile u selima Nove Crnje uz pomoć Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Ivana i Igor Nađ, sa trojicom sinova Lukom (6), Pavlom (2) i tromesečnim Filipom su među čak 162 porodice koje su u proteklih pet godina rešile stambeno pitanje, dobivši kuću na selu. Nisu krili svoje zadovoljstvo i sreću što su mladi stekli krov nad glavom.

„Živeli smo u zajedinici sa suprugovom familijom i svima su nam prostor i sloboda bili preko potrebni. Deca su dobila svoju sobu, dvorište, a mi odrasli mir i priliku da osmislimo poslove kojima ćemo se baviti, jer smo uz 150 kvadrata stambenog prostora dobili i okućnicu. Bavim se izradom ukrasnih aranžmana, pa mi je želja da započnem svoju proizvodnju cveća i da sutra cvećarstvo bude naš porodični biznis“, rekla nam je Ivana.

Poseta Novoj Crnji bila je prilika da se obiđe i jedno od najstarijih i najopremljenijih Dobrovoljnih vatrogasnih društava u Srbiji jer će tokom ove godine biti realizovan novi program Ministarstva za brigu o selu, od posebnog značaja za unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava u seoskim sredinama.