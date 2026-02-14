Slušaj vest

Željko Ražnatović Arkan je u Holandijihapšen čak tri puta, a 24. oktobra 1979. uhapšen je i osuđen na sedam godina zatvora.

Osmog maja 1981. godine, on beži iz zatvora u Amsterdamu, koristeći pištolj koji su mu preko zatvorskog zida dobacila dvojica saučesnika italijanske nacionalnosti.

Ponovo pada 1981. godine u Frankfurtu, ranjen prilikom pljačke zlatarske radnje, ali beži iz bolnice i vraća se u domovinu. U Jugoslaviju se vratio 1983. godine, a tragično je stradao 15. januara 2000. godine kada je ubijen u hotelu Interkontinental u Beogradu.

Željko Ražnatović Arkan

Evropska policija ga pamti i kao jednog od retkih ljudi koji je uspeo da pobegne iz čuvenog švajcarskog zatvora, i to tako što se pomoću "lopovskih merdevina" ispeo do vrha, četiri metra visokog zatvorskog zida i uspeo da pobegne uprkos dvometarskoj bodljikavoj žici. A da bi u tome uspeo, obukao je desetak džempera koji su ublažili ubode bodlji.

U Švedskoj - koju je vazda voleo - ostao je zapamćen kao "razbojnik s ružom": ušao bi u banku sa cvetom u ruci i pištoljem u drugoj i lepo zamolio blagajnicu da mu isprazni novac u kesu; ostavio bi joj cvet i udaljio bi se. Za samo četiri meseca izvršio je osamnaest pljački u Švedskoj i digao nekih 87.000 kruna, velike pare u ta doba.

U Švedskoj ostao zapamćen kao "razbojnik s ružom"

Bio je veoma vešt sa lažnim dokumentima i koristio je desetke lažnih imena, od kojih je jedno, Arkan, sa falsifikovanog turskog pasoša, ostalo. Kad mu je u Švedskoj prigustilo, prelazi u Belgiju, gde odmah 1975. pada prilikom pokušaja pljačke i dobija deset godina zatvora.

Posle četiri godine beži iz zatvora, pljačka i dalje, ali ga hapse u Holandiji, kada je i nastala ova fotografija.

Ovu fotografiju objavio je na mreži "Iks" Ričard de Boer, a u opisu fotografije je napisao:

"Amsterdam, 24. oktobar 1979. Hapšenje Željka Ražnatovića Arkana na Herenhratu, nakon oružane pljačke zlatare 'Smit & Ouwerkerk' u ulici Singel 320."

Poznati srpski policajac Marko Nicović je za Informer izjavio da ubica Željka Ražnatovića Arkana Dobrosav Gavrić nikada neće biti izručen Srbiji i tako podsetio javnost na njegovu likvidaciju, pa su se mnogi prisetili i situacije sa njegovog suđenja u kojoj je u glavnoj ulozi bila Svetlana Ceca Ražnatović.

No, krenimo redom.

Arkan bio povezan sa Slobodanom Miloševićem i DB.

- Ne izručuju ga jer je izvršio ubistvo vođe paravojne formacije, a one su u svetu uvek povezane sa vodećim političkim strukturama. Tako je i Arkan bio povezan sa Slobodanom Miloševićem i Državnom bezbednosti. Iz tog razloga se Gavrić pozvao na političku konotaciju celog slučaja i na to da bi mu život bio ugrožen ako bi bio izručen našoj zemlji. I dalje u strukturama brzbednosnih službi rade kadrovi iz doba tog režima. Arkan je likvidiran jer je bio najopasniji svedok događanja u Bosni i Hrvatskoj za vreme građanskih ratova. Samim tim je najviše ugrožavao Miloševića i rukovodioca DB-a. Zato je i organizovano njegovo ubistvo u saradnji kriminalaca i policije. Gavrić je bio aktivni pripadnik MUP-a. Južnoafrička Republika ga zbog toga neće nikad izručiti jer je to uobičajena praksa u svetu po pitanju medunarodne pravne pomoći kada su u pitanju ubistva sa političkom pozadinom - kaže Nicović.

Gavrić još uvek nije izručen Srbiji iz Južnoafričke Republike, iako su naše vlasti više puta pisale urgencije za njegovo izručenje! Otkriven je u JAR-u 2011. godine, i to nakon likvidacije vođe mafije Sirila Bike, kome je on bio telohranitelj.

Gavrić još uvek nije izručen Srbiji iz Južnoafričke Republike.

Dobrosav Gavrić se od hapšenja nalazi u strogo čuvanom zatvoru "Helderstorm" u blizini Kejptauna, na zapadu te zemlje.

Magistarski sud u Kejptaunu je 2020. godine doneo odluku da su ispunjeni uslovi za izručenje Gavrića, ali su se njegovi advokati žalili na tu odluku. Ustavni sud iz Kejptauna je u međuvremenu odbio i njegovu molbu za dobijanje političkog azila u Južnoafričkoj Republici, jer je u Srbiji osuđen za teško ubistvo koje nije politički motivisano. Uprkos tome Gavrić još nije izručen Srbiji.

Za sve to vreme Ministarstvo pravde Srbije je više puta slalo urgencije svojim kolegama u JAR i tražilo izručenje ubice Željka Ražnatovića.

- Ministarstvo duže vreme nije dobilo nikakvo obaveštenje od nadležnih vlasti iz Južnoafričke Republike u vezi sa Gavrićevom ekstradicijom. U proteklih nekoliko godina poslato je više urgentnih dopisa u vezi sa njegovim izručenjem, ali do sada nikakav odgovor nismo dobili, iako je njihov sud doneo odluku da su ispunjeni svi uslovi za izručenje - rekli su ranije nezvanično nadležni iz Ministarstva pravde.

Arkan je ubijen 15. januara 2000.

Dobrosav Gavrić je, podsetimo, osuđen na 35 godina zatvora jer je u Hotelu "Interkontinental" 15. januara 2000. godine ubio Željka Ražnatovića Arkana i njegova dva prijatelja, Milenka Mandića Mandu i Dragana Garića. Sa Gavrićem su u toj likvidaciji učestvovali i Milan Đuričić Miki, kao i Dragan Nikolić Gagi.

Nakon hapšenja on je iz pritvora pušten 2002, a na suđenja je redovno dolazio do 8. oktobra 2006, kada mu je u Okružnim sudom u Beogradu izrečena presuda. Tog dana se nije pojavio u sudnici i za njim je raspisana poternica.

Gavrić je u Južnoj Africi sa lažnim dokumentima na ime Saša Kovačević otkriven 21. marta 2011. godine, nakon što je ubijen mafijaški bos Siril Bika. Napadači su izvadili oružje i 17 puta pucali na Biku i Gavrića, koji je šefu mafije bio telohranitelj. Bika je ranjen u glavu, grudi i ruku, a Gavrić u rame. Inače, Siril Bika je važio za čoveka sa jakim vezama u politici, ali i bezbednosnim strukturama JAR-a.

Detalji Arkanovog ubistva

Na dan ubistva Željka Ražnatovića Arkana, 15. januara 2000, u hotelu Interkontinental bio je pokojni Branko Jevtović Jorga, koji je prema rečima Dragana Nikolića Gagija, javio da Gavrić treba hitno da dođe u hotel jer je "povoljna prilika".

Jorga javio Gavriću da dođe u "Interkontinental".

Upravo on je Draganu Nikoliću Gagiju, koji je u to vreme bio u svom stanu u Bloku 61 na Novom Beogradu, javio da se u hotelu dogodila "spektakularna stvar, čista trojka". Međutim, kada je Arkanov telohranitelj Zvonko Mateović teško ranio Dobrosava Gavrića, situacija je postala potpuno drugačija, a uskoro je počela i bitka za život trostrukog ubice.

Dobrosav Gavrić, Milan Đuričić Miki i Dragan Nikolić Gagi

Treći osuđeni, Milan Đuričić Miki, bio je ispred hotela i njegova uloga bila je da pomogne Gavriću da pobegne. Miki je toga dana javio Gagiju da je Gavrić teško ranjen i da stiže ispred njegove zgrade. Dragan Nikolić Gagi, koji služi kaznu od 30 godina zatvora u požarevačkom zatvoru Zabela, u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir pre nekoliko godina je govorio o događajima koji su prethodili ubistvu Željka Ražnatovića Arkana, Milenka Mandića i Dragana Garića u hotelu "Interkontinental".

Rakija i peškir

- Razmišljam šta da radim, stvari su se iskomplikovale. Uzimam iz kućnog bara dopola otvoren "džoni voker", ulazim u kupatilo i uzimam čist peškir, za svaki slučaj. Kažem ženi i bratu da ću se brzo vratiti. Silazim ispred zgrade i čekam neki minut. Nailazi crvena "kalibra", koju vozi Miki. Kažem mu da se parkira pedesetak metara od mog ulaza, gde su ljuljaške i klupice, parkić za decu - otkrio je Gagi šta se dešavalo desetak minuta posle ubistva u "Interkontinentalu".

- Nemam srca odmah da pitam Gavrića šta se desilo u hotelu. Vidim ga teško ranjenog, s bolnim grimasama na licu. On mi govori: "Eto, mi smo naše odradili." Ja mu kažem: "Popij ovaj viski, svih pola litra, ako dođe policija, kazaćeš da si bio mrtav pijan i nisi bio u stanju to da uradiš. Reći ćeš i da si bio u hotelu, ali da kupiš poklon devojci, jer vam je bilo lepo na dočeku srpske Nove godine - pričao je Gagi.

- Gavrić mi kaže: "Ne smem, brate, pocepaće me taj viski, sve mi je unutra rasporeno. Sve me boli i peče." Peškir je uzeo, stavio ga je na ranu. Prebacujem ga iz "kalibre" u "golf" crvene boje, koji nam je služio za praćenje. Mikiju kažem da ode do Save i baci pištolj kod Bloka 45, gde je okretnica tramvaja. On mi kaže da će pre toga da ostavi "kalibru" u garaži u Bloku 61, preko puta Mesne zajednice Kozara - prisećao se on.

Porodica na svaku godišnjicu izlazi na groblje.

Pošto Gavrić, kako kaže, nije želeo da ide u bolnicu u Beograd, već samo u Loznicu, gde je imao lekara koji ga je operisao kada je u ratu na Kosovu povredio koleno, odlučio je da pozove policajca Interventne Dejana Pitulića Pitulu. On je inače bio u obezbeđenju Zorana Uskokovića Skoleta, koji je u to vreme bio u Nemačkoj:

- Zovem Skoleta, koji je u Nemačkoj, i kažem mu da su se stvari jako iskomplikovale i da ću zvati Dejana, jer on ima pištolj i službenu legitimaciju, u slučaju da ih neko zaustavio. Dejan je došao crnim "golfom 3". Ubacili smo Gavrića u njegov automobil i oni su krenuli za Loznicu. Draganu Nikoliću, kako prvi put otkriva, tada je palo na pamet da pozove Andriju Draškovića, koga oslovljava nadimkom Majstor. Njegovo svedočenje za Kurir posle 17 godina objašnjava nagađanja i spekulacije kakva je zapravo uloga Andrije Draškovića bila u celom ovom događaju.

Foto: Zorana Jevtić, EPA

Majstor pali rotaciju

- Želim prvo da objasnim da sam ja uvukao Majstora u priču o ubistvu. Nikada o likvidaciji Arkana nisam s njim pričao, niti je on znao da je Gavrić tog popodneva u hotelu, niti da je bilo priče o likvidaciji ispred hotela. Nije ni znao da Skole, Jorga i ja toga dana pričamo telefonom o Arkanovom ubistvu - navodi Gagi i zatim se vraća se na trenutak 15. januara 2000. kada je pozvao Draškovića.

- Jednostavno, nešto mi nije dalo mira, osećam da imam obavezu da pomognem Gavriću. Ponovo zovem Skoleta i kažem mu: "Zvaću Majstora, pitaću ga da li možda ima nekog doktora". Skole je bio iznenađen, ćutao je malo, a onda je rekao: "Dobro, zovi". Zovem Majstora, dogovaramo se da se nađemo kod "Mekdonaldsa", kod Bloka 45. Miki i ja odlazimo tamo. Već nas čekaju Majstor i lekar, tip elegantno obučen. Kažem mu da je Gavrić ranjen i da je Arkan ubijen. Kažem mu da je još neko poginuo, i da je taj neko, na moje veliko žaljenje, Manda. Kako je došlo do toga, objašnjavam mu da ne znam. Sedamo u njegov džip. On vozi, lekar je desno, a Miki i ja pozadi - objašnjavao je Nikolić za Kurir.

Uloga načelnika

Tokom puta, dok su jurili da stignu automobil u kom je Dejan Pitulić vozio ranjenog Gavrića, Andrija Drašković je upalio plava rotaciona svetla.

- Nismo uspeli da ih stignemo iako smo upalili rotacije. Tokom vožnje Majstor (Andrija Drašković) bio je u čudu. Ne veruje da je Željko Ražnatović Arkan mogao biti ubijen. U nekoliko navrata je sa svog mobilnog telefona zvao nekoga da pita da li je tačno i da li je moguće. Ja sam, još dok sam bio kod kuće, upalio televizor i video da su prve informacije da se Arkanu bore za život. Znao sam da to nije tačno i da je već mrtav. Usput sam dobio informaciju od Dejana Pitulića da su po dolasku u lozničku bolnicu prvo svratili u privatnu kliniku nekog lekara, koji je u svojoj ordinaciji na brzinu pregledao Gavrića. Konstatovao je da je teško ranjen i rekao da mora hitno u gradsku bolnicu u Loznici - pričao je on.

Kada su ušli u Loznicu, Gagi je sa svog mobilnog telefona pozvao tadašnjeg načelnika policije u Loznici Vojislava Jekića, kog je poznavao odranije. Videli su se nakratko i dogovorili se o večeri.

Arkan i Ceca.

Depeša o Jorgi

- Miki i ja izlazimo, a Majstor i lekar ostaju u džipu. Kratko smo pričali, dogovorili smo se da se kasnije nađemo u "Plavom restoranu" u Loznici na večeri. Odlazim ispred gradske bolnice u Loznicu sa Majstorom, Mikijem i lekarom. Tamo smo zatekli Vujadina Krstića, mog dobrog prijatelja, i Gavrićevog. On mi kaže da je Gavrić u operacionoj sali. - Kasnije, na večeri u "Plavom restoranu" u Loznici, ja sam pokušao da dezinformišem Jekića nekim glupostima koje sam pričao, samo kako bih pomogao Gavriću u ovoj situaciji. Posle večere sa Jekićem pozdravljam se s Pitulićem, odlazim za Beograd s inspektorom Đorđem Grubačićem - navodi Gagi. - U autu mi Grubačić kaže: "Stigla je neka depeša na granični prelaz oko ubistva u 'Interu' i pominje se neki Jorga. Da li ga poznaješ?" Odgovaram potvrdno. Usput ništa više nismo komentarisali. Dovezao me je do zgrade u kojoj sam živeo sa ženom i ćerkom, koja je tada imala osam meseci. Bilo je jako kasno uveče, ušao sam u stan i ponašao sam se kao da se ništa nije dogodilo. Normalno sam komunicirao sa ženom, ujutru sam se poigrao s ćerkicom...

Telefonski poziv

Sledeći telefonski poziv, nekoliko sekundi posle zločina, Gagi je primio od Jorge. On je, kako se kasnije ispostavilo, stajao na samo nekoliko metara od separea u kom su ubijeni Arkan i dvojica njegovih prijatelja. U trenutku likvidacije nosio je kolač u rukama i pištolj mu je ispao.

- Sedeo sam na kožnoj fotelji u svojoj dnevnoj sobi i gledao u Presvetu Bogorodicu. Izlazim na terasu, javljam se na telefon. Sećam se, Jorga mi kaže: „Trojka.“ Ja sam u čudu, kroz glavu mi prolazi dosta toga. Razmišljam, kako trojka? Pitam da li je Manda. On mi, oduševljen, kaže samo: „Spektakularna stvar, čista trojka.“ Govorim mu: „Ne može trojka! Arkan i ko još?“, a on mi kaže: „Kazaće ti to Miki“ - sa uzdahom je pričao Dragan Gagi Nikolić.

Ceca ga pljunula

Ceca je pljunula Gavrića i nazvala ga izdajnikom.

Pre nego što je pobegao iz Srbije, Gavrić je negirao svoju upletenost u Arkanovo ubistvo. Arkanova udovica, Svetlana Ražnatović Ceca, obratila se Gavriću tekom jednog svedočenja: