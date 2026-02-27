Slušaj vest

Da li smo izgubili ono najvažnije?

Poljubac je predstavljao vrhunac bliskosti - obećanje, poverenje, početak nečega što traje. A danas je sve dostupno, sve je brzo, sve je na klik.

Da li smo promenili životne vrednosti ili smo samo podigli zidove i da li je poljubac i dalje svetinja bliskosti ili tek usputna stanica u površnim odnosima, za "Puls Srbije", govorili su Dragan Jakovljević, novinar i Marijana Rakočević Zmajče, pravnik.

- Ja sam se manekenstvom bavio do pre četrdeset godina. Rano sam se povukao, za razliku od nekih koji rade i dan-danas. Pripadao sam jednoj generaciji i jednom drugačijem vremenu. Bili smo građeni „po JUS-u“, kako se tada govorilo. Manekenstvo tada nije izgledalo kao danas. Danas mi deluje da je sve nekako devalvirano - rekao je Jakovljević.

Mač sa dve oštrice

Dodao je da, u odnosu na nove generacije, ono što su oni radili je bilo ozbiljno.

- Od mesec dana, više od dvadeset dana provodili smo na putu. Išli smo u inostranstvo, fantastično zarađivali. Mnogo smo radili, a samim tim smo postali i prepoznatljivi - u određenoj meri kao fudbaleri. To nam je, naravno, donosilo i lak pristup devojkama. Ja sam, bar, živeo veoma burno - možda i preterano burno, i zbog toga se danas mnogo kajem. Izlazio sam svako veče. Devojaka je bilo mnogo - više nego što je trebalo.

Dragan Jakovljević, novinar Foto: Kurir Televizija

Jakovljević se nadovezao da mu je takav način života doneo razne probleme.

- Zbog takvog života sam pauzirao fakultet, iako sam ga na kraju završio. Kada ljudi vide da negde uspevate, često misle da imate „nešto više“, pa počnu ogovaranja i podmetanja. Ja to nikada nisam doživljavao kao lični trijumf, ali drugi su gledali drugačijim očima. U početku mi je to smetalo, kasnije više nije. Nismo mi krivi - niti sam ja bio jedini koji je tako živeo - zaključio je Jakovljević.

Živimo u potpuno "instant" vremenu

- Odnosi su, generalno, postali neiskreni, jer kao da više ne postoje ideologije, a ni ideali. I dalje sam tog mišljenja da muškarac treba da bude muškarac, a žena žena - možda danas više nego ikada. Sve nam je dostupno, svega imamo previše i svega smo se zasitili. Upravo zato više ne znamo da cenimo ni ljubav. Ono što danas nazivamo ljubavlju često to zapravo i nije. Nekada je ljubav bila sinonim za trajnost, žrtvu, posvećenost i toleranciju - rekla je Rakočević.

Marijana Rakočević Zmajče, pravnik Foto: Kurir Televizija

Dodala je da se danas sve često svodi na fizički odnos i uzajamnu razmenu zadovoljstava.

- Hedonizam je postao dominantan, a ono što je ranije činilo suštinu odnosa gotovo da je nestalo. Iskreno, najlakše je okriviti telefone i njihov uticaj. Ja pre svega krivim nas same. Niko nam ne brani da uzmemo knjigu, da ostavimo telefon, da negujemo prave, tradicionalne vrednosti. Lakše je reći da je neko drugi kriv - a to je, po mom mišljenju, znak nezrelosti.

