Ipak, kod pojedinih i dalje postoji bojazan kada je reč o higijeni već korišćene odeće. Kupovina polovne robe danas nije tabu, već svojevrsni trend.

Pored pristupačnih cena, kupce privlači i činjenica da se u takozvanim "second hand" radnjama mogu pronaći komadi kojih više nema na tržištu.

Da li ova vrsta uštede nosi i određene rizike, za Kurir televiziju, otkrila je novinarka Kurira Andrea Jovanović.

Šta ako se nešto desi?

- Iskreno, ne kupujem često, ali mi je ideja zanimljiva, jer se mogu pronaći kvalitetni, pa čak i "high fashion" komadi po veoma pristupačnim cenama. S druge strane, pomalo sam skeptična kada je reč o higijeni. Naravno, garderoba se opere, ali ipak postoji određena nelagoda i pitanje šta ako se nešto desi - rekla je sagovornica, Staša Milovanović.

Sagovornica se nadovezala i rekla da joj je najbitnije da je roba u dobrom stanju i da je očuvana.

- Nemam problem s tim - odnesem kući i operem. Kada smo bili deca, nasleđivali smo garderobu jedni od drugih i nikome ništa nije falilo - navela je ona.

- Naravno da nosim polovnu garderobu. Mislim da veći lanci "second hand" radnji vode računa o higijeni i dezinfekciji, i to se vidi. Mladi su se okrenuli ovom načinu obnavljanja garderobe bez osećaja srama. Doživljavamo to i kao vid borbe protiv negativnih efekata brze mode na ekologiju. Pantalone su iz "second handa", zato su mi malo duže. Zapravo, skoro sve što trenutno imam na sebi je polovno - čak i čarape - kroz smeh je, za Kurir televiziju, rekla ljubiteljka polovne robe.

Postoji li realan zdravstveni rizik?

Đorđe Krstić - dermatovenerolog je dodao da ukoliko vodimo računa o higijeni i garderobu adekvatno operemo ili dezinfikujemo, nema razloga za brigu.

- Rizik od oboljenja nakon kontakta s polovnom odećom minimalan je i sličan kao kod nove garderobe iz tržnih centara. Problem može nastati ako osoba sa kožnim oboljenjem, poput šuge ili neke gljivične infekcije, isprobava odeću i tako je kontaminira. Ukoliko potom neko drugi obuče isti komad, postoji mogućnost prenosa infekcije. Ipak, takvi slučajevi su retki i uglavnom se odnose na gljivične, bakterijske infekcije ili šugu - objasnio je Krstić.

