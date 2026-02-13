U trenutku kada je svet na ivici raskola i kada se nižu prelomni dani za odnose Evrope i Amerike, skup u Minhenu privlači svetsku pažnju.

Minhenska bezbednosna konferencija, 62. po redu zvanično je otvorena, a predsedavajući Volfgang Išinger postavio je ključna pitanja, koja sama po sebi, iako za sad ostaju bez konkretnih i brzih rešenja, daju naznake koje su goruće, neuralgične tačke.

Pitanja su precizna i odnose se na poziciju Evropske unije, odnose evroatlantskih partnera i planove Donalda Trampa sa partnerima i onima koji to nisu, o ulozi Kine i nuklelarnom oružju. Naredna dva dana će verovatno biti izazovna za sve učesnike koji bistre nikad nepredividiviju svetsku politiku i bezbednost. Među 60 šefova država i vlada i više od 1.000 učesnika, svoje mesto ima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je na otvaranju imao poziciju u prvom redu. Predviđeno je da se sastane sa visokim evropskim zvaničnicima, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, predsednikom Evropskog Saveta Antoniom Koštom, ali i kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jiem.