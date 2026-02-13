Slušaj vest

Na opštinskom takmičenju obrenovačkih osnovaca iz matematike ostvaren je rezultat koji se retko vida na nivou jedne lokalne samouprave. Među prvih devet najbolje rangiranih učenika, čak četiri su učenice iz istog trećeg razreda OŠ "Jovan Jovanovic Zmaj" iz Obrenovca, dok su u ukupnom plasmanu osvojena dva prva mesta, dva druga mesta i jedno treće mesto! Iza ovog sjajnog uspeha stoji učiteljica Elza Arsenović, koja kaže za Kurir da je ponosna što su njeni "zmajevci" ostvarili odličan rezultat i da su najveća priznanja njeni bivši daci koji su izrasli u dobre ljude i da su uspešni u poslovima kojima se bave. Elza inače već punih 39 godina radi u ovoj školi!

- Što se tiče uspeha na takmičenjima, moram da kažem da je jedan od razloga i to što sam član kolektiva škole "Jovan Jovanović Zmaj" iz Obrenovca, koja je jedna od najvećih škola u Srbiji, ne samo po broju đaka, već i po dugogodišnjoj tradiciji velikog broja nagrada koje osvajaju njeni učenici u različitim oblastima. Za taj uspeh zaslužne su sve moje bivše i sadašnje kolege koje predano i sa puno entuzijazma pripremaju đake, ne samo za takmičenja, već i za dalji uspešan nastavak školovanja. Biti "zmajevac", a nemati nagrade sa takmičenja, gotovo je nezamislivo. Tako je bilo i ovog puta - moji đaci su bili deo "zmajevog" tima sa nagradama. Zbog toga sam veoma ponosna na njih i srećna što delim njihovu radost zbog postignutog uspeha - kaže Elza Arsenović.

Foto: Privatna arhiva

* Da li je ovakav rezultat za Vas iznenađenje ili potvrda dugogodišnjeg rada?

*Postoji mogućnost da i posle dobre pripreme rezultati ne budu u skladu sa uloženim trudom, jer je faktor iznenađenja uvek prisutan. Ali, ako su uspeh i takmičenje "ono što boli", po mom dugogodišnjem iskustvu pripreme ne počinju neposredno pred takmičenje, već mnogo ranije - od samog polaska deteta u školu.

Tada kreće rad na razvijanju ljubavi prema školi i učenju, motivaciji, samopouzdanju i takmičarskom duhu. Kroz igru i zanimljive aktivnosti deca se postepeno uvode u svet brojeva i zavole matematiku. Dodatnim zadacima, koji podsticu razmišljanje, polako se izdvajaju oni koji matematiku biraju kao oblast svog interesovanja. To je početak puta ka takmičenjima. Vremenom se zahtevi usložnjavaju, broj takmičara raste, ali deca sama biraju matematiku i odluku da li će se takmiciti. Nikakav pritisak ne postoji - važno je da provere svoje znanje i steknu novo iskustvo.

*Šta smatrate ključnim u radu sa učenicima u mladim razredima, kada je matematika u pitanju?

-Ključ je prilagoditi zahteve detetu i njegovim mogućnostima. Na taj način se dete oseća uspešno i želi da napreduje. Učenici najbolje napreduju u okruženju u kojem znaju da nije strašno ako pogreše i da imaju mogućnost da više puta pokušaju do tačnog rešenja. Učitelj pitanjima usmerava i podstiče đaka da sam dođe do rešenja. Ovaj pristup je naročito važan za buduće takmičare. Redovno vežbanje naučenog gradi sigurnost i napredak u nastavi matematike.

Odrasla u porodici prosvetnih radnika: Kao devojčica zamišljala sam sebe kako predajem đacima Elza otkriva kako je uzabrala ovaj poziv. -Odrasla sam u porodici prosvetnih radnika. Otac, mašinski inženjer, ceo radni vek proveo je kao profesor, majka je predavala francuski jezik. Još kao devojčica slušala sam razgovore o školi, dacima, časovima. Dok sam čekala da završe nastavu, provodila sam vreme u praznoj učionici, pisala po tabli i zamišljala sebe kako predajem. Možda to nije bio jedini razlog što sam izabrala ovaj poziv, ali je sigurno bio jedan od presudnih. Biti učitelj znaci ostati dete u srcu. To je produžetak detinjstva, ali i velika odgovornost. Učitelj nije samo osoba koja prenosi znanje - on je više osoba u jednoj.

-On je sudija koji mora da donese pravičnu odluku u decjem sukobu, a da niko ne bude povređen. Najbolja drugarica koja zna da sasluša. Lekar kada nešto zaboli. Majstor za pokvaren ranac ili otkaceno dugme. Navijac na utakmici. Šminker za maskenbal. Učitelj mora da zna i da reši bezbroj malih problema koji muče ta mala bica. Zato je ovaj posao dinamičan - nijedan cas, nijedan dan nisu isti. Pun je radosti, ali i odgovornosti. Jer učitelj je osoba koja se pamti ceo život.

Zato je važno u kakvom ćemo im sećanju ostati. "Album uspomena" svakog deteta počinje prvim danom škole i prvim susretom sa učiteljem. Taj album, kada se otvori i posle mnogo godina, treba da izmami osmeh. Već 39 godina radim u istoj školi u kojoj sam započela svoj profesionalni put. Nadam se da ću u njoj i završiti jedno lepo životno poglavlje. Bilo je izazova i problema, kao u svakom poslu. Ali da se ponovo nalazim pred izborom - ponovo bih izabrala isto. Jer učitelj je zvezda vodilja kroz život svakog deteta. A kada uđem u učionicu, svi drugi problemi postanu manji - kaže naša sagovornica.

* Koliko je važno razvijati samopouzdanje, a ne samo učenje?

-Samopouzdanje se razvija veoma rano i u velikoj meri zavisi od sredine u kojoj dete raste. Za nas je važno da ga jačamo već po dolasku u školsku sredinu. Dete mora da oseti da neće izgubiti učiteljevu naklonost ako nešto ne zna ili ne ume da uradi. Ne sme da oseća strah od neuspeha, niti da doživi omalovažavanje. Treba ga pustiti da pokuša, da pogreši i da na greškama uči. Pohvaliti trud i uspeh kao podstrek za dalje napredovanje. Svakom detetu treba pronaći nešto u čemu je uspešno i zbog čega će dobiti aplauz od drugara ili lepu reč podrške. Sve to šalje poruku: "Ipak mogu" i "Nisam tako loš", i jača veru u sebe.

*U čemu je tajna dobrih rezultata koje Vaši učenici postižu u kontinuitetu?

-Tajna je u stvaranju podsticajne atmosfere od prvog dana škole, razvijanju zdravog takmičarskog duha, radu bez straha i pritiska. Moj "recept" je jednostavan:

Učitelj mora da voli svoj posao i da voli decu - i da ona to osete. Osmeh učitelja oslobađa od straha i stvara atmosferu rada bez pritiska. Treba odvojiti vreme za razgovor i rešavanje problema koji decu muce, spustiti se na njihov nivo i zadobiti njihovo poverenje. Dete treba ohrabriti, ali i poštovati, jer "dete je čovek u odelu deteta". Kroz igru i igrovne aktivnosti postepeno se uvode u nastavne predmete, sticu radne navike i vremenom sami biraju oblast u kojoj će se takmičiti.

*Koliko su takmičenja motivacija deci u ovom uzrastu?

- Velika su motivacija, jer deca žele da dobiju potvrdu za svoj rad i da osvoje neku nagradu. Što je rang takmičenja viši, motivacija je veća. Sa nestrpljenjem iščekuju rezultate, raduju se uspesima svojih drugara i međusobno se podržavaju. Njihovi uspesi podstiču nove takmičare da pokušaju da ostvare svoj uspeh.

Citirala Dostojevskog: Vreme provedeno sa decom leči čovekovu dušu Učiteljica Elza je citirala je Dostojevskog: -Vreme provedeno sa decom leči čovekovu dušu!

*Šta Vam lično znači ovakvo priznanje pred kraj profesionalne karijere?

-Priznanja ne vezujem samo za uspehe na takmičenjima, iako ih je bilo mnogo. Moja najveća "priznanja" su moji bivši daci koji su izrasli u dobre ljude, uspešne u poslovima kojima se bave. Imam učenike koji su uspešni sportisti, umetnici, lekari, inženjeri, profesori, majstori raznih zanata. Zajedničko im je da se sa osmehom sećaju školskih dana. Taj osmeh je za mene najveća nagrada. Sigurna sam da će i sadašnja generacija zauzeti svoje mesto među njima.

* Koju poruku biste poslali učenicima i roditeljima povodom ovog uspeha?

-Roditeljima bih poručila: podržite i ohrabrite svoje dete, imajte poverenja u njegov uspeh. Dajte mu mogućnost izbora i ne postavljajte zahteve koji nisu u skladu sa njegovim mogućnostima. A deci: takmičenje prihvatite kao utakmicu koja može da se završi pobedom ili porazom. I jedno i drugo treba prihvatiti, jer je važno iskustvo. Bez obzira na rezultat, treba reći: "Idemo dalje."

Milan Džamić, roditelj: Potvrda Elzinog predanog rada Milan Džamić, roditelj učenice ove škole kaže da odličan rezultat na takmičenju iz matematike nije iznenađenje: -Kao roditelj deteta koje je osvojilo drugo mesto na opštinskom takmicenju postignuti uspeh je potvrda dugogodišnjeg rada učiteljice Elze Arsenović. Ovo mi je drugo dete koje je prošlo kroz njeno odeljenje - starija ćerka je takode bila njen ucenik i danas je odlican dak sa svim peticama u sedmom razredu. Kod učiteljice Elze se znanje ne svodi na ocene, vec se gradi temeljno, sa jasnim kriterijumima, radnim navikama i samopouzdanjem. U Obrenovcu nije tajna da se roditelji trude da upišu decu baš u njeno odeljenje, jer se zna kakve rezultate njeni učenici postižu, ne samo na takmičenjima, već i kasnije tokom školovanja. Smatram da ovakvi rezultati nisu slučajni i da je važno da se prepozna i javno istakne rad nastavnika koji decenijama ostavljaju trag, često bez ikakve potrebe za pažnjom ili pohvalama.