Umro monah Antonije: Opelo i sahrana sutra u manastiru Svetog arhiđakona Stefana u Arilju
Posle duge i teške bolesti, danas se upokoјio monah Antoniјe (Vuјičić), sabrat manastira Svetog arhiđakona Stefana u Arilju, saopštila je Eparhija raško-prizrenska u egzilu.
Opelo i sahrana monaha Antoniјa obaviće se u pomenutom manastiru sutra, 14. februara, sa početkom u 12 časova. Zaupokoјena Liturgiјa će početi u 6:30 časova.
Bog da mu dušu prosti i podari Carstvo nebesko.
