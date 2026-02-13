Slušaj vest

Posle duge i teške bolesti, danas se upokoјio monah Antoniјe (Vuјičić), sabrat manastira Svetog arhiđakona Stefana u Arilju, saopštila je Eparhija raško-prizrenska u egzilu.

Opelo i sahrana monaha Antoniјa obaviće se u pomenutom manastiru sutra, 14. februara, sa početkom u 12 časova. Zaupokoјena Liturgiјa će početi u 6:30 časova.

Bog da mu dušu prosti i podari Carstvo nebesko.

Kurir.rs

