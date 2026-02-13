Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnoviju najavu vremena u Srbiji danas i narednih dana.

Kako stoji u najavi, do kraja dana i u toku noći na severu, zapadu i delom u centralnim predelima malo oblačno ili vedro. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno uz razvedravanje u toku noći. Vetar slab, na jugu i istoku umeren do pojačan severozapadni, u toku noći u slabljenju i skretanju na južne smerove. Rano ujutro po kotlinama i visoravnima mestimično niska oblačnosti, ponegde je moguća i magla.

U nedelju i početkom sledeće sedmice prolazno zahlađenje

Prema najavi RHMZ, u subotu (14.02.) ujutro mestimično niska oblačnost. Pre podne pretežno sunčano, a tokom dana postepeno naoblačenje. Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama sneg. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najniža temperatura od 0 do 5 °C, a najviša od 12 do 17 °C.

Foto: Petar Aleksić

Kako dalje stoji u najavi, u nedelju (15.02.) oblačno s kišom i osećajno hladnije uz umeren i jak severni i severozapadni vetar čiji će udari u Vojvodini i istočnoj Srbiji dostizati od 50 do 60 km/h. Kiša će lokalno, ali kratkotrajno preći u susnežicu i sneg. Do večeri prestanak padavina u svim regionima uz delimično razvedravanje sa severozapada.

U ponedeljak (16.02.) novo prolazno naoblačenje sa slabim mešovitim padavinama – kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom. Vetar će oslabiti, najavljuje RHMZ.

Kako najavljuje RHMZ, u utorak (17.02.) jače naoblačenje uz dalji pad temperature. Intenzivniji sneg se prognozira u oblasti jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, gde se očekuje stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 25 cm i u nižim predelima. U ostalim krajevima znatno manje padavina.

U sredu i četvrtak (18. i 19.02.) delimično razvedravanje, u sredu uz jak i olujni severozapadni vetar. U drugom delu naredne sedmice ponovo osećajniji porast temperature, najavio je RHMZ.